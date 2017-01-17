Karpaz'da yerinde inceleme

Kaçak yapılar sonrasında şimdi de yapılaşma ile gündeme gelen Dipkarpaz’da, ‘Dipkarpaz Doğal ve Arkeolojik Sit Alanı Khelones Antik Kentten Trasha Mevkiine kadar olan mevcut asfalt yolun derecelendirme çalışmaları’ için yerinde inceleme yapılacak.

Ayşe GÜLER

Dipkarpaz Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde ‘yapılaşmanın’ önünü açacak, Dipkarpaz Doğal ve Arkeolojik Sit Alanı Khelones Antik Kentten Trasha Mevkiine kadar olan mevcut asfalt yolunun derecelendirme çalışmaları sürüyor.

Tek gündem maddesi ile geçtiğimiz hafta toplanan ancak üyelerin tepkileri nedeniyle ertelenen toplantı sonrasında bu kez Anıtlar Yüksek Kurulu bölgeye giderek, yerinde inceleme yapacak.

Çevre örgütlerinin tepki göstererek, karşı çıktığı yeni adım ile ilgili ‘yerinde inceleme’ 19 Ocak Perşembe günü gerçekleşecek.

KTMMOB raporları inceleme talebinde bulunacak

Çalışmalar neticesinde, Karpaz Milli Parkı’nı da kapsayan bölgenin yapılaşmaya açılacağına yönelik tartışmalar sürerken, hem Eski Eserler ve Müzeler Dairesi hem de Çevre Dairesi tarafından hazırlanan geniş çaplı arkeolojik rapor ile haritaların Anıtlar Yüksek Kurulu üyelerine gönderilmediği de öğrenildi.

Haritalar ile ilgili üyelere ‘Harita ve raporları daireye gelip görebilirsiniz, dışarıya veremeyiz’ şeklinde bilgi verildiği kaydedildi.

Tamamen teknik çalışma içeren haritaların kendilerine de incelenmek üzere gönderilmesi için Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendisler Odası’nın da yazılı talepte bulunacağı elde edilen bilgiler arasında yer alıyor.

ÇEVRE ÖRGÜTLERİ TEPKİSİNE RAĞMEN… Çevre örgütlerinin tepki göstererek, karşı çıktığı yeni adım ile ilgili Anıtlar Yüksek Kurulu 19 Ocak Perşembe günü bölgeye giderek, yerinde inceleme yapacak.

‘Yapılaşma’ endişesi tepkiye neden olmuştu

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz haftaki Anıtlar Yüksek Kurulu toplantısında kısa bilgilendirme sonucunda bölgede ‘derecelendirme çalışmalarına’ başlanmasının oylanması talebi, üyelerin tepkisine takılmıştı.

Toplantı sonrasında Kıbrıs Çevre Platformu, bölgedeki kaçak yapılara yasallık kazandırmak ve yapılaşmaya açmak amacıyla Karpaz Özel Koruma Bölgesindeki arkeolojik alanlarının derecelendirilmeye çalışıldığı gerekçesiyle eylem yapmıştı.

YENİDÜZEN’e konuşan Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü, Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanı Fuat Azimli ise çevre örgütlerinin ortaya attığı iddiaların gerçekleri yansıtmadığını savunmuştu.