Karpaz'da yardım kampanyaları

Devrim DEMİR

Karpaz ve 15 köyde görülen ‘yerel bulaş’ nedeniyle alınan sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Alınan 7 günlük sokağa çıkma yasağı ile birlikte, bölge halkı kararı uygularken, ihtiyaçları için telefon aracılığı ile siparişlerine veriyorlar.

Karpaz’da bölge vatandaşlarına ‘markete dahi çıkmayın’ çağrısında bulunan belediye başkanları, polis, asker, komşu belediye gibi çeşitli birimlerden yardım almaya devam ediyor.

Yenierenköy ve Dipkarpaz Belediye Başkanları ise sürekli sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yaparak halkı bilgilendiriyor.

Bölgede geçim sıkıntısının olduğu bilgileri gelirken, her türlü gıda ve maddi yardım yapılması için yardım kampanyası başlatıldığı ifade edildi.

Bölgeye yardım paketleri gidiyor…

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, sosyal medya hesabından halkına çağrı yaparak evde kalmaları konusunda sürekli yayın yaparken, özel sektör ve çalışmayan ailelere yardım paketlerini koordineli bir şekilde ulaştırmaya devam ettiklerini duyurdu.

Yeşilırmak ayrıca market ve benzeri ihtiyaçları olan vatandaşların sokağa çıkmadan telefonla verdikleri siparişle ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini duyurdu.

Yeşiırmak’ın sosyal medya hesabındaki duyurusu şu şekilde:

“Marketlerle ilgili sanırım bazı vatandaşlarımız yanlış algıladı! Değerli vatandaşlarımız marketler halkın alışveriş yapacağı şekilde kullanıma açık değildir. Zaten mümkün değil çünkü sokağa çıkma yasağı var.

Lütfen sizlerden ricam bu süreç de evinizde kalmanız, anayasal sürece uymanız ve belirlediğimiz çerçeve de alışverişinizi yapmanız. Kural çok basit. Gıda, malzeme, manav, ilaç, yem, vb. Siparişler verdiğinizde kapıniza gelir zaten dolasıyla böyle bir hizmet varken suç işlemenizdeki mantığı bulamadım.

08.00 - 12.00 arası sipariş veriyorsunuz.

12.00 - 15.00 da istediklerinizi alıyorsunuz.”

Dipkarpaz Kriz Masası oluşturdu…

Cuma günü Karpaz bölgesinde 13 pozitif vakanın çıkması ile beraber 15 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, bölgede pozitif vaka sayısının artması ile beraber kriz masası oluşturdu. Coşkun sosyal medya hesabından canlı yayınlarla halkını bilgilendirmeye devam ediyor.

Karpaz’da Bölge vatandaşlarına ‘markete dahi çıkmayın’ çağrısında bulunan belediye başkanları, polis, asker, komşu belediye gibi çeşitli birimlerden yardım alarak çalışmalara devam ederken, birçok işadamının bölgeye maddi destek için girişimde bulunduğu açıklandı.

Bölgede yeni vaka yok …

Karpaz bölgesinde 13 vakanın dışında yeni vaka tespit edilmedi. Günlerdir diken üstünde olan bölgede gerçekleşen testler negatif çıktı.