Karpaz’da ‘şantiye bungalov’ tartışması

Karpaz’ın Ayfilon bölgesinde, deniz kenarına ‘arkeologların ve şirket çalışanlarının konaklayacağı’ altı adet bungalov kuruldu. Turizm Bakanlığı, söz konusu yapıların bölgedeki proje kapsamında ‘geçici’ bir çalışma olduğunu açıklarken, Şehir Plancıları Odası Başkanı ve Anıtlar Yüksek Kurulu Üyesi Merter Refikoğlu, emirnamelere göre böyle bir yapılaşmanın yasadışı olduğunu savundu.

Fehime ALASYA

Karpaz’ın Ayfilon bölgesinde Oasis işletme alanında, deniz kenarına kurulan altı adet bungalov, bazı çevrelerin tepkisini topladı, Turizm Bakanlığı, söz konusu yapıların bölgedeki proje kapsamında yürütülen çalışmalarda işçilerin ikametgâhı için ‘şantiye’ olarak kullanılacağını açıklandı.

Şehir Plancıları Odası Başkanı ve Anıtlar Yüksek Kurulu Üyesi Merter Refikoğlu her ne amaç doğrultusunda olursa olsun, bölgede hiçbir yapılaşmanın olmaması gerektiğini belirterek, yaşananlara tepki gösterdi.

Şirket çalışanlarının konaklaması olsa dahi bölgede hiçbir yapılaşmanın olmaması gerektiğini ifade eden Şehir Plancıları Odası Başkanı ve Anıtlar Yüksek Kurulu Üyesi Merter Refikoğlu, Eski Eserler Dairesi Müdürü’nün bu yönde izin verme yetkisinin olmadığını savundu.

Refikoğlu, “Madem bu kadar iyi niyetliler neden gece saat 03.00’te bu çalışmayı yaptılar? UNDP ve şirketin kendi çalışanlarını burada barındıracaklarmış, bu kabul edilemez” dedi.

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Fuat Azimli:

“Şirket elemanları ofis olarak kullanıp konaklayacak”

Bölgede yapılacak olan çalışmalarla ilgili kısa bir bilgi aktaran Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Fuat Azimli, Ayfilon’daki UNDP projesi kapsamında görev yapan şirket çalışanlarının konaklaması için bölgeye bungalov kurulduğunu belirtti.

Bölgenin ofis binası olarak kullanılacağını belirten Azimli, bunun yaklaşık 8 aylık gibi bir süre alacağını ifade etti.

Azimli, konuya ilişkin YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada “Bu işletmenin çalışanlarının ikamet edeceği kalacak yer ayarlamamız gerekti. Bu bağlamda kalıcı bir çalışma yapmak yerine, geçici bir çözüm bulduk. Altı adet taşınabilir portatif bungalovları bölgeye yerleştirildi. Projenin başlayabilmesi için şantiyenin kurulması gerekiyordu. Bunu da bu şekilde geçici bir yöntem bulduk. Burayı arkeologlar ve çalışanlar kullanacak. Bu Ayfilon’da olan ve geçici olarak projeye yönelik verilen izindir. Biz sadece bu proje bir an önce hayata geçirilsin amacındayız” dedi.

Altın Kumsal için çalışmalar sürüyor…

Altın Kumsal ile ilgili ise çalışmaların devam ettiğini dile getiren Azimli, tamamlanan çalışmaların Anıtlar Yüksek Kurulu onayına sunulacağını kaydetti.

Sahildeki temizlik çalışmalarındaki yetkiyle ilgili yorum yapmaktan kaçınan Azimli, bölgenin hor kullanılmasını onaylamadıklarını kaydetti.

Azimli, Altın Kumsal ile ilgili yapılan çalışmalarda, emirname kuralları çerçevesinde, yöresel malzeme ile uygun noktalarda duş, tuvalet ve büfelerin düşünüldüğünü anlattı.

Azimli, “Oradaki çalışmalarımız, emirname kuralları çerçevesinde yürütülecek, bunlar da zaten belirlenip ilgili tarafların önüne getirilecek ve izin istenecektir.” dedi.

Turizm Bakanlığı: “Şantiye olarak kullanılacaklar”

Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ayfilon Bölgesinde Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) projesinin uygulanmasında, görev yapan şirket arkeologlarının konaklaması için geçici bir yapılaşma oluşturulduğu belirtildi.

Açıklamada, çalışanların bölgede konaklayacak yeri olmadığı için bu yönteme başvurulduğu belirtilirken, bölgeye konulan altı adet bungalovun çalışmalar bitince kaldırılacağına dair sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Bölgenin ‘şantiye’ olarak kullanılacağı, dıştan konaklama alınmayacağı belirtildi.

Açıklamada “Ayfilon Bölgesinde Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) projesinin hazırlanmasıyla ilgili bir çalışma var. Bu proje kapsamında çeşitli çalışmalar başlatıldı.

Proje, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından hazırlandı, Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından da onaylandı. Bu yapılaşma da çalışanların orada geçici bir süreliğine konaklamasına yönelik bir uygulamadır.

Bu proje ile sadece çalışmaları süresince çalışanların ikamet etmesini sağlayacak mekân yaratıldı.

Arkeologlar ve çalışma ekibinin ikamet edeceği yapılardır. Bunun dışında bir sıkıntı yoktur” denildi.

Oasis İşletme Direktörü Erkan:

“Tadilat süresince iş konaklamaları için kiraladım”

Bölgede adı geçen ve bungalovların kurulduğu alan olan Oasis İşletme Direktörü Maşallah Erkan ise söz konusu altı adet taşınabilir bungalovu tüm izinleri alarak şirkete kiraladığını ifade etti.

Erkan, “Ayfilon Kilisesi proje kapsamında tadilata alındı. Müteahhit şirket de buraya bungalovları kurdu. Orada bize ait bungalov yok, biz sadece daha önce bölgeden sökülen taşınabilir yapılarımızı kiralama usulü ve izin alarak şirkete verdik hepsi bu. 6 adet taşınabilir bungalovu tadilat süresince kullanmaları, iş konaklamaları için kiraladım. Eski eserler ve turizm bakanlığından da gerekli izinleri aldılar. Gerekli izinler eski eserler ve turizm bakanlığından alındı. Kiralama süresi ne kadardır bilemiyoruz, tadilat ne kadar sürecek kestiremiyoruz. ” dedi.

Şehir Plancıları Odası Başkanı ve Anıtlar Yüksek Kurulu Üyesi Merter Refikoğlu:

“Elimizdeki emirnamelere göre böyle bir yapılaşma yasadışıdır”

Şirket çalışanlarının konaklaması olsa dahi bölgede hiçbir yapılaşmanın olmaması gerektiğini ifade eden Şehir Plancıları Odası Başkanı ve Anıtlar Yüksek Kurulu Üyesi Merter Refikoğlu, Altın Kumsal’da yapılması düşünülen çalışmaların da uygun şartlar dâhilinde olması gerektiğinin altını çizdi.

Refikoğlu açıklamasında şunları ifade etti:

“Ayfilon ve altın kumsala bungalovların taşındığı duyumunu aldım. Bu duyumlar arttı. Bana Ayfilon’daki Oasis denilen işletmenin oraya bungalovlar yerleştirdiği bunun da iyi niyetle yapıldığı söylenir. Orada UNDP Restorasyon çalışması için işçilerin kalacağı söylendi ama bununla kimseyi kaldırmasınlar. Eski Eserler Dairesi Müdürü’nün izin verdiği söylendi fakat öyle bir izin yetkisi yoktur.

Madem bu kadar iyi niyetliler neden gece saat 03.00’te bu çalışmayı yaptılar?

UNDP ve şirketin kendi çalışanlarını burada barındıracaklarmış, bu kabul edilemez.

Dün toplantı yaptık fakat bu konu gündemimizde yoktu, biz gündeme getirdik, müdür ben izin verdim dedi. Polis de izinlidirler diyor ama bu olamaz. Elimizdeki emirnamelere göre böyle bir yapılaşma yasadışıdır. Polisler de izinlidir diyor ve müdahale etmiyor.”

“Altın Kumsal’la ilgili bir çalışma hala gündemimize gelmedi”

“Karpaz’da doğal ve arkeolojik derece çalışması yapıldı, çevre koruma bölgesidir, emirnameleri, nelerin yapılıp yapılmayacağı açık ve nettir, yasadışı bungalovların bazıları yıkıldı bazıları hala hizmet veriyor. Bu yıkılma sürecinde, geçen yıl çalışmalarımızda öncelikli çevre koruma planını da dikkate almış, incelemiştik, aniden ÖÇKB’nin revize edilmesi ve doğal ve arkeolojik derecelendirmenin de revize edilmesi konulu gündem önümüze geldi. Biz bunu uzmanlar ile görüştük, tuvalet, duş ve restoran izni verilmesi için projenin yanlış olduğu söylendi. Orada yıkılan yapı sahiplerine yeni bir proje hazırlandı. Defalarca reddettik, olabilecek farklı yerler gösterdik. Olamayacak olan yerleri de dile getirdik. Biz duş ve tuvalete karşı değiliz, doğrusunu gösteriyoruz. Bunun üzerine bizlerin Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan atılmamız için önerge sunuldu.

Altın Kumsal’da detaylı bir proje yapılıp çalışılsın diye gündeme getirilip geri çekildi. Hala gündemimize gelmedi.

O istedikleri yerlere tuvalet duş rest yapmalarına izin vermeyeceğiz. Bunlar milli parkı, hayvanları, bitki örtüsünü koruyacak şekilde konumlanmalı.

Karpaz’ı temizleme yetkisi turizm bakanlığına aittir, bir zahmet bu yetkiyi üstlensin, bu yetkisi yoksa da ya görevini devretsin ya da Karpaz’ın doğası, temizliği ve güvenliğinden sorumlu olsun.”