Karpaz'da kaza: Özkan Milli ağır yaralı

Karpaz’da kaza: Yoldan çıktı, ağır yaralı



Karpaz-Pumuklu-Çayırova yolunda meydana gelen trafik kazasında 31 yaşındaki Özkan Milli ağır yaralandı. Trafik kazası görenleri dehşete düşürdü, araç tanınmaz bir noktaya geldi. Trafik kazası nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapatıldı.



Direksiyon hakimiyetini kaybetti



Saat 16.20 sıralarındaki trafik kazası, Çayırova- Pamuklu Anayolu üzerinde yaşandı.

Polise göre, Özkan Milli, yönetimindeki GZ 554 plakalı araç ile Karpaz istikametine doğru seyrettiği sırada Pamuklu yakınlarında sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybetti.



Özkan Milli’nin kullandığı araç, y olun sağına geçerek karşı istikametten gelen 39 yaşındaki Birol Betmezoğlu yönetimindeki TLF 782 plakalı kamyon ile çarpıştı.

Kaza sonucu ağır yaralanan Özkan Milli’nin kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.