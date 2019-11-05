Karpaz'da kaza: Özkan Milli ağır yaralı
Kazada salon araç sürücüsü Özkan Milli araç içinde sıkıştı. Sıkışan araç sürücüsü ağır yaralı bir şekilde Mağusa Devlet Hastahanesi'ne kaldırıldı
Karpaz’da kaza: Yoldan çıktı, ağır yaralı
Karpaz-Pumuklu-Çayırova yolunda meydana gelen trafik kazasında 31 yaşındaki Özkan Milli ağır yaralandı. Trafik kazası görenleri dehşete düşürdü, araç tanınmaz bir noktaya geldi. Trafik kazası nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapatıldı.
Direksiyon hakimiyetini kaybetti
Saat 16.20 sıralarındaki trafik kazası, Çayırova- Pamuklu Anayolu üzerinde yaşandı.
Polise göre, Özkan Milli, yönetimindeki GZ 554 plakalı araç ile Karpaz istikametine doğru seyrettiği sırada Pamuklu yakınlarında sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybetti.
Özkan Milli’nin kullandığı araç, yolun sağına geçerek karşı istikametten gelen 39 yaşındaki Birol Betmezoğlu yönetimindeki TLF 782 plakalı kamyon ile çarpıştı.
Kaza sonucu ağır yaralanan Özkan Milli’nin kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.