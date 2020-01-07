Karpaz’da ‘çiçek hastalığı’ kabusu: 100 hayvan can verdi

Karpaz bölgesinde beş mandırada görülen çiçek hastalığı, 100 küçükbaş hayvanın ölümüne yol açtı. Veteriner Dairesi’nin bölgeyi karantinaya alıp, hayvan giriş ve çıkışına izin vermediği, ilaçlama yaptığı kaydedilirken, hastalığın Kasım’da ortaya çıktığı ancak Bakanlığın geç davrandığı iddia edildi.

Dila ŞİMŞEK

Karpaz’da beş mandırada çiçek hastalığı salgını 100 hayvanın ölümüne sebep oldu.

YENİDÜZEN’e konuşan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Veteriner Dairesi’nin bölgeyi karantinaya aldığını ve ilaçlamaya başladığını ifade etti.

Naimoğulları, hastalığın Kasım ayında görülmesine rağmen Tarım Bakanlığı’nın geç hareket ettiğini savunarak, Denetim Müdürünün suçlandığını belirtti.

Ahırdaki hayvanların çıkışına izin verilmediğini kaydeden Naimoğulları, alınan önlemlerle salgının atlatılabileceğini belirtti.

Karpaz Koruma Derneği Başkanı Dursun Çebi ise, bölgedeki üreticilerin küçük çapta iş yaptığını ve ölen 100 hayvanın büyük bir kayıp olduğuna işaret etti.

Naimoğulları: “Hastalık Kasım ayında görülmüştü, geç müdahale edildi”

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, şimdiye kadar 100 hayvanın çiçek hastalığından can verdiğini, ancak alınan önlemlerle salgının kontrol altına alınabileceğini söyledi. Bölgenin karantinaya alındığını kaydeden Naimoğulları, hastalığın Kasım ayında görülmesine rağmen Tarım Bakanlığı’nın geç hareket ettiğini savunarak, Denetim Müdürünün suçlandığını belirtti.

Hastalığın birbirine yakın beş ahırda görüldüğünü ifade eden Naimoğlulları, hayvanların mandıradan çıkmasının yasaklandığını, ilaçlama başlatıldığını ve hayvancının mağdur olduğunu anlattı.

Çebi: “Kasaplar bölgeye gelmiyor”

Karpaz Koruma Derneği Başkanı Dursun Çebi, üretici bir aileden geldiğini ve hayatı boyunca hayvanlarla ilgilendiğini belirterek, hayvancının çok zor durumda olduğunu kaydetti. Çebi, Veteriner Dairesi’nin hayvanlardan kan örneği alarak Türkiye’ye gönderdiğini, dün ise üreticilere kurs verildiğini ifade etti. Kasapların bu hastalık ve karantina nedeniyle bölgeden hayvan almaya gelmediğini söyleyen Çebi, “Hayvan üreticileri ne yapacak? Bakanlığa yazı yazdık, cevabını bekliyoruz. Bir üreticimizin 100 hayvanından 50’si öldü. Bu onun için çok büyük bir zarar. Şimdi insanlar nasıl geçinecek?” dedi.

Çebi, “Bölge derhal ava kapatılmalı, hayvanını satamayan üreticilerin bankalara olan borçlar ve faizleri dondurulmalı, kasapların Karpazlı üreticilerin hayvanlarını almaları ve Belediye Mezbahanesinde kesim yapmaları için teşvik edilmeli” şeklinde konuştu.

BAKANLIK: KARANTİNA TEDBİRLERİ ALINDI

Dipkarpaz’da çiçek hastalığına yönelik karantina tedbirleri alındı. Bölgede hastalığın yayılmasını engellemek için 5 kilometrekarelik alanda bugün aşılama yapılacağı açıklandı.

Üreticilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenleyen Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ayrıca bölgedeki hayvanların ve damızlıkların satışını durdurdu ve bölgeye giriş çıkışlara ilaçlı halılar koydu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Dipkarpaz Recep Tayyip Erdoğan İlkokulu’nda düzenlenen bilgilendirme toplantısında Prof. Dr. Huriye Horoz Kaya hastalığa karşı alınacak önlemler ve neler yapılması gerektiği hususlarında bilgi verdi.

Dipkarpaz köyünde görülen çiçek hastalığıyla ilgili olarak gerekli karantina tedbirlerinin uygulamada olduğu, bölgede hastalığın yayılmasını engellemek için 5 kilometrekarelik alanda bugün aşılama yapılacağı kaydedildi. Karantina tedbirleri çerçevesinde, bölgedeki mevcut hayvanların ve damızlıkların satışı durduruldu.

Bölgeye giriş ve çıkışlara ilaçlı halılar konularak, araçlarla hastalığın bölge dışına taşınması engelleniyor. Hastalık görülen işletmeler, dezenfekte edildi. Hastalık görülen hayvanlar ise itlaf edildi. (TAK)