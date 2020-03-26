Karpaz’da 14 pozitif vaka, 3 köy karantinada

Karpaz ve Yenierenköy bölgesinde dün yapılan ve sonuçlanan 77 testte 4 pozitif vakaya daha rastlandığı açıklandı.

Sağlık Bakanlığı, dün Karpaz ve Yenierenköy bölgesinde yapılan ve 77’si sonuçlanan testlere göre 4 pozitif vakaya rastlandığını duyurdu.

Ülkede bugüne kadar tespit edilen vaka sayısı 61 olurken, aktif pozitif vaka sayısının 32’ye yükseldiği ifade edildi.

Karpaz bölgesinde ise toplam pozitif vaka sayısı 14’e çıktı.

Karpaz’da üç köy dün akşam karantinaya alındı. Yeni Erenköy 1, Dipkarpaz’da 5 ve Sipahi’de ise 4 pozitif Coronavirüs vakası çıkmasının ardından bu bölgelerde geçici karantina uygulamasına karar verildi.

Hükümetin resmi bir karantina kararı açıklamamasına karşın, Başbakan Ersin Tatar bu karantina uygulamasını doğruladı.

Başbakan, Karpaz'da üç köyde karantina ilan edildiğini söylerken, polis dün akşam "kontrollü giriş çıkış olduğunu" açıkladı, "karantina ya da kapatma yok" açıklaması yaptı. Karantinanın her üç köyde de Covid-19 pozitif vaka çıkması sonucu uygulandığı, ilgili kişilerin sosyal temas kurduğu herkese hızlı testler yapılacağı belirtilmişti.

"Bölgede risk yüksek"

Bölgedeki tedirginlik ‘geçici karantina’ kararı ve pozitif vakaların ortaya çıkmasıyla tırmanırken, ilgili belediye başkanları dün akşamdan beridir bölgelilere ‘evde kalma’ çağrısı yapmaya devam ediyor.

Bu sabah Genç TV’de Nazar Erişkin’in sunduğu televizyon programına katılan Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, bölgedeki riskin hala çok yüksek olduğunu iddia ederek, tüm ihbarlarına rağmen Alman turist kafilesini taşıyan 5 şoförün hala karantinaya alınmadığını ileri sürdü.

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak ise ciddi suiistimaller olduğuna değinerek, bölgedeki bulaşmayı engellemeye çalıştıklarını anlattı.

Sipahi köyündeki 4 pozitif Coronavirüs vakasının Alman turist kafilesinin toplu taşımasını yapan şoförlerden birisi olduğunu kaydeden Yeşilırmak, diğer üç vakanın ise şoförün karısı ve çocuklarının olduğunu anlattı.

Verdiği örneklerle virüsün çok hızlı bulaştığını dile getiren Yeşilırmak, “Ciddi bir koordinasyonsuzluk var, acilen kriz masası oluşturulmalı. Ben bölgemde oluşturdum, bu zinciri nerede kırabilirsek kıralım çok önemli.” dedi.

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun:

“Alman turist kafilesini taşıyan 5 şoför hala karantinaya alınmadı”

Dipkarpaz bölgesinde Alman turist kafilesini taşıyan 5 şoförün karantinaya alınmadığını açıklayan Başkan Suphi Coşkun, bu ailelerin 50-60 kişiye temasta bulunduğunu söyledi. Genç TV’ye konuşan Coşkun, “Elzem çalışan personel biziz, sokakta Bakanlar Kurulu mu var? Biz varız ve bizim katkı payımızı kesiyorlar” diyerek Ekonomi paketine eleştiride bulundu.

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun şu şekilde konuştu:

“Bir ailede 5 vakamız pozitif çıktı. İsim vermeye gerek yok, hepimizde çıkabilir. Bu hastalığı el ele vererek nasıl savabiliriz hesabını yapmamız gerekiyor. Maalesef şu an hükümet diye bir şey yoktur. Bu aileler en az 50, 60 kişiyle temasta bulundu. Dün sağlık Bakanı bizimle iletişime geçti, bu temas halinde olanları da tespit ettik tahlil gideceğiz.

Biz belediye ve polis ile temas halinde olanları bulduk, hemen ev karantinasında kalmalarını söyledik. Kiminle temasa geçeceğimizi bilmiyorduk, birileri popülizm yapıyor. Ulaşacağım bir yer yok, kimseye ulaşamıyorum. Sadece dün, 20 kez aramama rağmen bulabildim. Ülke sadece 1 bakana bağlı olmaması lazım. Bir kurul kurulmalı, bilim kurulu kurulmalı ve aktif olmalı. Yetkili olan kişi bu işlere karar veriyor. Bakanlar Kurulu benim makam aracımı dahi icra aldı. Biz günlerdir Bakanlar Kurulu paketi bekliyorduk ama hüsrana uğradık. Elzem çalışan personel biziz, sokakta Bakanlar Kurulu mu var? Biz varız ve bizim katkı payımızı kesiyorlar. Yazıklar olsun. Tüm devlet kendi ülkelerine destek paketi açıkladı. Bir tek bizde köstek paketi açıkladılar. Artık yeter. Zaten unutulmuş bir bölgeydik. İskele Mahkeme Başkanı Fadıl Bey ve Polis Müdürümle gece gündüz birlikte hareket ediyoruz. Bakanlar vekiller ortada yok, biz bu 2 kurum ile birlikte çalışıp ilerleyebiliyoruz.”

“Karantinaya alınmayan bir kişi eve geliyor, Karpaz’a misafirliğe geliyor ve yayıyor…”

“Bugün bölgeye gelinecek ve hızlı kitlerle testler yapılacak. Karantinaya alınmayan bir kişi eve geliyor, Karpaz’a misafirliğe geliyor ve yayıyor. Eğer karantinaya alınsaydı şimdi bölgemizde bu yayılma olmayacaktı. Evlere de misafirliğe gidilmeyecekti.

Dün gece camiden halkıma anons ettim ‘birlik ve beraberlik içinde elinizi ayağınızı öpüyorum lütfen evinizden çıkmayın. Evinde kal, güvende kal’ dedim…”

“Seçim yasaklarına sayılı günler kala 200 istihdam yapmak, şov yapmaktır”

“Dipkarpaz’da halk ile toplanıp konuştuk, %25 kesintiyi az bulduk, %50’yi kesinler dedik. Biz kendi imkanlarımızla yapmaya çalışıyoruz. Belediye, falyalı, tekin birinci gibi özel şahıslardan gelen desteklerle işlerimizi yürütüyoruz. Belediye bütçemiz hala onaylanmadı, onaylansa da her ay 35 bin TL ekside olan belediye zaten kesintiyle daha da eksiye düşecek.

Biz bu ekonomik paketi 1 hafta can kulağıyla bekledik. İz kaynak beklerken bizden kaynak alıyorlar. Böyle bir zihniyet olabilir mi?

Üstelik seçim yasaklarına sayılı günler kala 200 istihdam yapmak, şov yapmaktır. Böyle bir yönetim olamaz. Bu halk günü geldiğinde hükümete de Tatar’a da hesabını sormalı. Kimse bugünlerde temasta bulunmasın diye yalvarıyorsam, bakanlarıma da ‘lütfen birlik beraberlik inde hareket edelim’ birileri yağ dağıtırken birileri de açlıktan ölmesin.

“Beş kişi hala karantinaya alınmadı, test de yapılmadı”

“Gece 3’te uyudum, Erenköy’de de aynı şekilde, lütfen herkes evinde kalsın, bu virüs belasını ülkeden def edelim. Şu anda Alman turist kafilesini taşıyan 5 şoför arkadaşımız var, bildirmeme rağmen hala alınmadı. Beş kişi hala karantinaya alınmadı, test de yapılmadı. Halkı paniğe itmeyelim diyoruz ama bunları da konuşmak zorundayız. Bu 5 arkadaşın gününde karantinaya alınması gerekiyordu.”

“Suiistimal var, yayılma oldu”

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, karantinaya alınmayan bir kişinin eşi ve çocuklarına temas ettiğini, test yapıldığını söyledi. ‘Çakmaktan bile bulaşan bir vaka’ olduğunu iddia eden Yeşilırmak, salgının Sipahi’den Yenierenköy’e, oradan Dipkarpaz’a yayıldığını ifade etti.

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak şöyle konuştu:

“Bu konuda ciddi tedbirler aldık, sürekli uyarı yaptık. Hükümet yetkililerini de sürekli uyardık ama çok ciddi suiistimal var. Sahamızda polis, asker belediye çalışanlarımız var, bireysel özveri ile çalışıyoruz. Çok ciddi bir koordinasyon, planlama ve kurgulama eksikliği var.

Sokağa çıkma yasağı alınmasıyla her şey çözülmedi. Günlerdir uyumadık. Hala daha benimle temasa geçen bir sağlık bakanlığı yok. Ben kriz masası oluşturdum, vaklar yayılmaya devam ediyor. Dün test yaptık, 1 vaka üzerinden bölgeye yayımla oldu. Bu vakada da suiistimal var. Karantinaya alınmadı, yayılma oldu. Bu hastanın kendisinin, eşi ve çocuklarının temas ettiği kişileri tepsi ettik, test yaptık. Çakmaktan bulaşan bir vaka bile var. O derece kötü bir durum. Eşi pozitifti, sigarasını yaktı ve vatandaş da bu çakmağı kullandı ve ona da test yaptık, oda bulaştı. Sipahi’den Yenierenköy’e, oradan da Dipkarpaz’a yayıldı. Biz bunun nasıl olduğunu tespit etmeye çalıştık”.

“Zincirin bir yerde kırılması gerek”

“Bu süreçte 1 kez bile çağrılmadık, bize ilaçlama yöntemi yolu bilgisi verilmedi. Vaka görüldü hala bilgi veren olmadı. Sağlık bakanlığı bu süreç içinde pozitif çıkan vakaya kimle temas ettiğin soruyor, vaka söylüyor, o kişileri teste tabi tutuyor veya karantinaya alıyor. Ne yapıyor bilmiyorum. Yerel yönetimler toplumun mihenk taşı, sürecin içinde olmalılar.

Pozitif vakanın eşinin ve çocuklarının da pozitif olacağını düşündük ve temasta olduklarını bulduk. Şüphemde doğru çıktım.

İkinci bir dalga da olacak diye düşünüyorum. Eğer temasta olanlar da bulaştıysa, onların da temasları var. Bu işin önüne geçemeyeceğiz. Bu konuda acilen kriz masası oluşturulmalı. Dün Sıla Usar İncirli devreye girdi, bize önemli bilgiler verdi. Bu şekilde özveri ile çalışıyoruz. Bakanlık bu işe çok ciddi eğilmeli. Ciddi bir koordinasyonsuzluk var. Bizi arasınlar, elimizden geleni yaparız. Ben bu sabah bir temas daha tespit ettim. Çok hızlı yayılan bir virüs. Çok enteresan temaslardan bulaştığını görüyoruz.

İtalya’da sağlık sistemi çöktü, bizde bu olmadan önüne geçmeliyiz. Yoksa sağlık sistemimiz çökecek, doktorlarımız kimin ölüp kimin yaşayacağına karar vermek zorunda kalacak.

Acilen kriz masası oluşturulmalı. Her bölge için gönüllü vatandaş ve doktorlar oluşturulmalı. Ben bölgemde oluşturdum, bu zinciri nerede kırabilirsek kıralım çok önemli.

İlk temaslara, ilk haklıya testlerimizi bitirdik. Az önce birisi aradı, pozitif vaka olan evde çocuklarım vardı diyen 5 kişi çıktı. Bunlara da hemen test yapılmalı.

Bu şüpheliler eğer pozitif çıkarsa 2. halkaya geçmemiz gerek. Bu çok önemli.”

“Gelmeyen bazı vatandaşlarımızı polis zoru ile getirdik”

Dün bölgedeki pozitif vaklara temas eden bazı vatandaşların polis zoru ile test yapmaya götürüldüğünü ifade eden Yeşilırmak, “Pozitif çıkan vakalara duyarlı olalım, onları öcü gibi görmeyelim. Başka vatandaşları da korkutmadan paniğe sokmadan teması olması durumunda gelip söylemesini sağlayalım. Bunu engellemeyelim, polis zoru kullanmayalım.” dedi.

Halka da çağrıda bulunan Yeşilırmak, “Bu süreçte hiçbir vatandaşımızın sokağa çıkmaması lazım. Lütfen vakaları soyutlamayalım, eleştirmeyelim hepimiz hasta olabiliriz. Bu dışlamayı yaparsak çok daha büyük felaket olacak.

Dün gelmeyen bazı vatandaşlarımızı polis zoru ile getirdik. Ve gelemeyenlerden biri de şüpheli vaka çıktı. Herkes duyarlı olmalı. Pozitif çıkan vakalara duyarlı olalım, onları öcü gibi görmeyelim. Başka vatandaşları da korkutmadan paniğe sokmadan teması olması durumunda gelip söylemesini sağlayalım. Bunu engellemeyelim, polis zoru kullanmayalım. Aile ziyaretleri, komşuluk ilişkileri bir kenara alsınlar. Sosyal medya üzerinden görüşün. Halk bu ziyaretleri durdurursa yayılmayı engelleriz.” Şeklinde konuştu.