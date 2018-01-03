KARPAZ’A GÖZ DİKTİLER!

Kaçak yapılar’ nedeniyle uzun süre kamuoyunda tartışılan Karpaz, bu kez 7 Ocak seçimlerine kısa süre kala ‘emirnamenin kaldırılması’ ile ilgili gündeme geldi, çevreciler ve şehir plancıları ayağa kalktı.

Ayşe GÜLER

‘Kaçak yapılar’ nedeniyle uzun süre kamuoyunda tartışılan Karpaz, bu kez 7 Ocak seçimlerine kısa süre kala ‘emirnamenin kaldırılması’ ile ilgili gündeme geldi, çevreciler ve şehir plancıları ayağa kalktı.

Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün daha önce ‘yapılaşma sinyalleri’ nedeniyle tepki çeken Karpaz Emirnamesi ile ilgili ‘Ucube Karpaz Emirnamesi’ni yırtıp atacağız’ açıklaması, ilgili kesimlerden tepki topladı.

YENİDÜZEN’e konuşan ilgili kesimler, yapılan açıklamayı ‘seçim vaadi’ olarak değerlendirdi, yasaya göre emirnamelerin yerini imar planı alması gerektiğini vurguladı.

İlgili kesimler, Girne’de yapılan emirname değişikliğine atıfta bulunarak, “Karpaz’da yatırımın engellendiği düşünülüyorsa, Girne’nin geldiği durum ortadadır” dedi.

İlgili kesimler tepkili…

Şehir Planlama Dairesi Eski Müdürü Ertan Öztek, ülkedeki planlamanın doğru yapılmadığını ifade ederek, ne son 2 yılda ne de UBP’nin tek başına iktidarda olduğu dönemde imar planlarıyla ilgili bütçeye herhangi bir paranın ayrılmadığını bu durumun da bazı şeylerin göstergesi olduğunu kaydetti.

“Emirnamelerle ilgili ülkede Girne deneyimi var” diyen Öztek, Karpaz Emirnamesi ile ilgili açıklamaların bir ülkenin Başbakanına yakışmadığını söyledi.

Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu da emirnamelerin kaldırılmasının yasal olarak mümkün olmadığını açıkladı, 7 Ocak seçimi öncesinde Karpaz bölgesindeki insanların ‘kandırılmaya’ çalışıldığını vurguladı.

Şehir Plancısı Layık Topcan Mesutoğlu ise “Karpaz’da yatırımın engellendiği düşünülüyorsa, Girne’nin geldiği durum ortadadır. Aynı şeyi Karpaz için düşünmek bölge halkına ihanettir” dedi.

“Emirnameler, geceden sabaha kaldırılamaz. Ancak yeni imar planı ile bu adım atılabilir” diyen Kıbrıs Türk Çevre Platformu adına Biyologlar Derneği Üyesi Hasan Sarpten, mevcut hükümetin Karpaz’ı ‘yağmalamak’ için gerekli işlemleri yaptığını savundu.

Dipkarpaz Çevre ve Sosyal Aktivite Derneği Başkanı Fırat Borak ise Karpaz Emirnamesi’nin ortadan kaldırılmasının ‘peşkeşe yol açacağını’ vurguladı, “Önce bölgenin sorunlarını çözsünler. Yapılan açıklamalar üzücüdür” dedi.

Öte yandan CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman ise açıklamaları eleştirdi, “Beş yıl daha gelirlerse ülkede mahvedilmemiş bölge bırakmayacaklar” şeklinde konuştu.

İLGİLİ KESİMLER NE DEDİ?

CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman:

Beş yıl daha gelirlerse ülkede mahvedilmemiş bölge bırakmayacaklar!

CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün “Ucube Karpaz emirnamesini yırtıp atacağız" açıklamasını eleştirdi, “Beş yıl daha gelirlerse ülkede mahvedilmemiş bölge bırakmayacaklar” şeklinde konuştu.

Erhürman, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şöyle dedi: Şimdi cümle cümle ele alalım Özgürgün'ün söylediklerini: "Ucube Karpaz emirnamesini yırtıp atacağız" diyor. Biz diyoruz ki, iki yılda imar planını tamamlayıp İskele-Karpaz'ı, tarım, alternatif turizm ve eğitim üzerinden planlı bir şekilde kalkındıracağız. Ama o, plandan falan bahsetmiyor. Aslında söylediğinin anlamı şu: "Emirnameyi yırtıp atacağız ve Karpaz'ı da mahvedeceğiz.” Tam da dikkat çekmeye çalıştığımız tehlike bu işte: Beş yıl daha gelirlerse ülkede mahvedilmemiş bölge bırakmayacaklar!

Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu:

Emirnameler kaldırılamaz, 3-5 oy uğruna bunlar vaat ediliyor…

Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu, emirnamelerin kaldırılmasının yasal olarak mümkün olmadığını açıkladı, 7 Ocak seçimi öncesinde Karpaz bölgesindeki insanların ‘kandırılmaya’ çalışıldığını ifade etti.

“Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün bunu bilmeden ‘Ucube Karpaz Emirnamesi’ni kaldıracağız’ açıklaması yapması üzücüdür. Keşke Başbakan, gerekli gereksiz yaptığı harcamaların listesini çıkartıp bir baksaydı… Tüm bunlar yerine imar planı yapabilirdi” diyen Refikoğlu, emirnamelerin yerini imar planlarını alması gerektiğini kaydetti.

Refikoğlu, “Emirnameler 2004’ten beridir yürürlüktedir. Bunca zamandır emirnameler neden kaldırılmadı? 3-5 oy uğruna bunu vaat ediyorlar” şeklinde konuştu.

Emirnamelerin kapsamı…

Emirnamelerin kapsamı hakkında da bilgi veren Refikoğlu, özetle şöyle konuştu: Emirnameler kısa süreli düzenlemelerdir. Yerini imar planına bırakması gerekir. Emirnameler bir bölgede nereye ne yapılacağını belirler. Bazı bölgeler imara açılır. İmar planı kapsamlı yapılsa dahi tüm Kıbrıs’ı yapılaşmaya açmak söz konusu olamaz. Bazı yerlerde orman, okul, park, binalar olmalıdır…

Şehir Plancısı Layık Topcan Mesutoğlu:

Karpaz’da yatırımın engellendiği düşünülüyorsa, Girne’nin geldiği durum ortadadır

Emirnamelerin İmar Yasası altında plan çıkarılması halinde yürürlükten kaldırılmasının mümkün olduğunu söyleyen Şehir Plancısı Layık Topcan Mesutoğlu, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün açıklamasını ‘Seçim öncesi popülist bir söylem’ olarak değerlendirdi.

Mesutoğlu, “Emirnameler geçicidir, yerini imar planı almalıdır” diye konuşarak, imar planlarının da hukuka dayalı, bilimsel ve aklı selim yapılması gerektiğini ifade etti.

Bölgede yakın zamanda Bafra Emirnamesi’nde değişiklik yapıldığını hatırlatan Mesutoğlu, emirnamelerde ‘hak artıcı’ yönde yapılan değişikliklerin yasa dışı olduğunu, böyle bir adım sonucunda da imar planı yapmanın anlamsız olduğunu vurguladı.

“Karpaz, nadide bir bölge…”

Karpaz’ın ‘nadide’ bir bölge olduğunu, yaban hayatın sürdüğünü, paha biçilemez doğal varlıkların, tarihi kültürel varlıkların bulunduğunu söyleyen Mesutoğlu, bölge halkının da bu modele dayalı yaşamını sürdürmesi gerektiğini belirtti.

Mesutoğlu, “Karpaz’da yatırımın engellendiği düşünülüyorsa, Girne’nin geldiği durum ortadadır. Aynı şeyi Karpaz için düşünmek bölge halkına ihanettir” dedi.

Mesutoğlu özetle sözlerini şöyle tamamladı: Emirnameler kapsamlı planlar yapılıncaya kadar bölgedeki yaygın ve hızlı gelişmeyi, doğal ve tarihi mirasları tehlikeye düşürecek durum olması halinde bunları kontrol altına almak için çıkartılır. İmar yasasının 11. maddesinde de bu durum belirtiliyor. Karpaz doğal varlıkları nedeniyle büyük oteller için çekici bir özellik taşıyordu. Bunu ortadan kalkmak için ara karardı. Hükümetlerin yapması gereken ülkesel fizik planlarına ve yasalara uygun hareket etmektir.

Şehir Planlama Dairesi Eski Müdürü Ertan Öztek:

Emirnamelerle ilgili ülkede Girne deneyimi var

Şehir Planlama Dairesi Eski Müdürü Ertan Öztek de hukuksal açıdan emirnamelerin kaldırılması halinde yerine ya imar planı konulması gerektiğini ya da emirnamede değişikliğe gidilmesi gerektiğini söyledi.

Bunların yapılmaması halinde karmaşa ve belirsizliğin ortaya çıkacağını belirten Öztek, İmar Yasası altında gelişmelerin hızlı ve yaygın olduğu yerlere müdahale edildiğini, emirnamelerin de gelişmeleri artırmak için değil, kontrol altına almak için kullanıldığını vurguladı.

Öztek, ülkedeki planlamanın doğru yapılmadığını da ifade ederek, ne son 2 yılda ne de UBP’nin tek başına iktidarda olduğu dönemde imar planlarıyla ilgili bütçeye herhangi bir paranın ayrılmadığını söyledi, “Bu da bazı şeylerin göstergesidir” dedi.

“Emirnamelerle ilgili ülkede Girne deneyimi var” diyen Öztek, Karpaz Emirnamesi ile ilgili açıklamaların bir ülkenin Başbakanına yakışmadığını söyledi.

Öztek, “Başbakan, neyi ucube gördüğünü açıklamalıdır. Bu açıklamalar seçime yöneliktir. Eskiden toprak, para dağıtılıyordu. Şimdi de rant dağıtılıyor” şeklinde konuştu.

Öztek, sözlerini şöyle tamamladı: Emirnameler, yapılaşmayı kontrol etmek içindir. Karpaz Emirnamesi ile ilgili vatandaşın şikayeti olduğu doğrudur. Ancak Karpaz’ın kendine has özellikleri, kültürel-ekonomik durumu, fiziki ve coğrafik yapısı göz önünde bulundurularak hareket edilmelidir. Karpaz’da 3 farklı noktada turizm bölgesi vardır. Ancak bu turizm bölgesinin geliştirilmesi için ne yapıldı? Başıboş bir şekilde ‘bu arazi güzel, 20 ev yapar satarım’ düşüncesi teşvik ediliyor. Bunlar doğru değildir. Bölge agro-turizm ile geliştirilmelidir.

Kıbrıs Türk Çevre Platformu adına Biyologlar Derneği Üyesi Hasan Sarpten:

Oy uğruna, halka şirin görünmek için bunlar yapılıyor

“Emirnameler, geceden sabaha kaldırılamaz. Ancak yeni imar planı ile bu adım atılabilir” diyen Kıbrıs Türk Çevre Platformu adına Biyologlar Derneği Üyesi Hasan Sarpten, mevcut hükümetin Karpaz’ı ‘yağmalamak’ için gerekli işlemleri yaptığını savundu.

Sarpten, Karpaz’da yaşanan ekonomik sorunların bölgeye birkaç otel yapılması ile ortadan kalkmayacağını da vurgulayarak, “Karpaz’ın kurtuluşu eko ve agro turizm modelleriyle halkın kazanç sağlayacağı yatırımlara gidilmesidir” şeklinde konuştu.

Altın Kumsal’da yıkılan yapıların yerine ‘kılıfına uygun’ projelerin hazırlandığını da aktaran Sarpten, Anıtlar Yüksek Kurulu’nda bölgenin yapılaşmaya açılması için çeşitli kararların gündeme geldiğini ancak bu görüşlere onay çıkmadığını hatırlattı.

Sarpten, “Oy uğruna, halka şirin görünmek için bunlar yapılıyor. Böyle bir adım atıldığında sorunlar ortadan kalkacakmış gibi hava yaratılmaya çalışılıyor.” dedi.

Dipkarpaz Çevre ve Sosyal Aktivite Derneği Başkanı Fırat Borak:

Peşkeşe yol açacak, gözlerini Karpaz’a diktiler

Dipkarpaz Çevre ve Sosyal Aktivite Derneği Başkanı Fırat Borak ise Karpaz Emirnamesi’nin ortadan kaldırılmasının ‘peşkeşe yol açacağını’ vurguladı, “Önce bölgenin sorunlarını çözsünler. Yapılan açıklamalar üzücüdür” dedi.

Borak, köy içerisinde yer alan Milli Park sınırlarının açılmasını yönünde iyileştirme talebinde bulunduklarını ancak sınırların deniz kenarına kadar kaydırılmasını doğru bulmadıklarını söyledi.

“Birilerine peşkeş çekilmesi için gözlerini Karpaz’a diktiler” diyen Borak, turizm ve tarıma dayalı iyileştirme yapılması gerektiğini kaydetti.