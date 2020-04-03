Karpaz'a 7 gün uzatma

Bakanlar Kurulu, Karpaz Bölgesi’ndeki 15 yerleşim yerinde bugün süresi dolan TAM SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI 7 GÜN DAHA uzattı

İşte karar:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Fasıl 156 Sokağa Çıkma Yasağı Yasası’nın 2’nci maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak, Corona Virüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla, 27.3.2020 tarih ve 51 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sokağa Çıkma Yasağı Emirnamesi’nin süresi dolduğundan Emirnamede öngörülen istisnai durumlara bağlı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen köylerde başlayan genel virüs tarama çalışmasının daha etkili şekilde yapılmasının devamının sağlanması amacıyla 3 Nisan 2020 tarihi itibariyle Saat:14:00’den itibaren 7 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan eder.

1- Ziyamet, Yeşilköy, Balalan, Adaçay, Sipahi, Yenierenköy, Dipkarpaz, Gelincik, Derince, Boltaşlı, Taşlıca, Avtepe, Kuruova, Kaleburnu, Esenköy 2- Bu sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde cezai kovuşturma yapılacaktır.

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, uzatma kararının öncesinde bölgedeki son durum ile ilgili YENİDÜZEN’e bilgi verdi.

Bölgeye son bir haftadır birçok kesimden yardım geldiğini kaydeden Coşkun, Dipkarpaz Belediyesi’nin de ekonomik olarak sıkıntılı günlerden geçtiğini kaydetti. Coşkun, Bakanlar Kurulu’nun kararı ile uygulamaya giren yasağa bölge halkının uymaya devam ettiğini söyledi.

Önlem için 27 Mart tarihinde ‘Sokağa çıkma yasağı’ kararı alınmıştı…

Dipkarpaz bölgesinde turist kafilesini taşıyan bir servis şoföründe corona virüsü tespit edilmesinin ardından çok sayıda vaka tespiti üzerine 15 yerleşim yerinde 7 gün boyunca tam sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Yasağın ilan edildiği köyler şöyleydi: “Ziyamet, Yeşilköy, Balalan, Adaçay, Sipahi, Yenierenköy, Dipkarpaz, Gelincik, Derince, Boltaşlı, Taşlıca, Avtepe, Kuruova, Kaleburnu, Esenköy.”