Uluslararası Yat Limanları Birliği’nin (TYHA), GJW sigorta firması ile birlikte bu yılki Londra Yat Fuarı kapsamında ev sahipliği yaptığı TYHA 2017 Yılın Marinası Ödül Töreni’nde Karpaz Gate Marina, “Yılın En İyi Uluslararası Marinası” ödülüne layık görüldü.

Hem İngiltere, hem de yurtdışında bulunan tüm Altın Çıpa ödüllü marinalara açık olarak düzenlenen TYHA 2017 Yılın Marinası Ödülleri belirlenirken tekne sahipleri ve marina işletmecilerinden, beş farklı kategoride en beğendikleri yat limanına oy vermeleri istendi.

Sektörde hizmet ve servis standartları alanında en büyük ödül olan "5 Altın Çıpa" ödülüne sahip olan Karpaz Gate Marina Liman Müdürü Deniz Akaltan, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "2017 yılının en iyi uluslararası marinası seçilmek büyük bir onur. Bundan beş yıl öncesine kadar Kuzey Kıbrıs'ın yat turizmi potansiyeli büyük oranda bilinmiyordu. Yeryüzündeki cennet olarak tanımlayabileceğimiz bu bölgenin yatçılık camiasına tanıtılması oldukça zor bir işti. Dolayısıyla, bu ödülü kazanmış olmaktan ve müşterilerimizin de bizimle aynı heyecanı paylaşıyor olmasından büyük bir gurur ve memnuniyet duyuyoruz. Zira bu ödülün sahibi, marina işletmecileri ve tekne sahipleri tarafından belirlendi. Kendilerine destekleri için teşekkür eder bu vesileyle müşterilerimize ve bölge halkına yönelik sorumluluklarımızın da bir kez daha altını çizmek isteriz. Daha çok insanın Kuzey Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki bu güzel seyir bölgesini keşfetmesiyle bu başarı, marinamız ve bölgemiz için oldukça heyecan verici olmayı vadeden yeni yıla bizim için mükemmel bir başlangıç oldu”.