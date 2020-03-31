'Karpaz diğer bölgeler için model olabilir'

Karpaz Koordinasyon Komitesi, açık havadaki ilk toplantısında bu sabah karantina sınırı olan Ziyamet girişinde gerçekleştirdi.

Bakanlar Kurulu kararınca oluşturulan Komite, karantina kararı alınan 27 Mart’tan itibaren bundan önceki toplantılarını Yenierenköy, Dipkarpaz Belediyeleri ile İskele Kaymakamlığı’nda gerçekleştirmişti.

Karantina bölgesine girişi ve çıkışı olabildiğince azaltmak amacıyla Komite, toplantılarını karantina sınırı olan Ziyamet girişinde açık havada yapmayı kararlaştırdı.

Bugünkü ilk açık hava toplantısına, hükümet ile Karpaz Koordinasyon Komitesi arasında koordinasyonu sağlayan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu başkanlık etti.

Toplantıda ayrıca Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Dipkarpaz Belediyesi’nden bir yetkili de hazır bulundu.

Yarım saati aşkın süren toplantıda Komite ve bölgenin karantinadan kaynaklanan sıkıntıları hükümete iletilmek üzere Bakan Çavuşoğlu’na aktarılırken, Çavuşoğlu da hükümetin direktiflerini aktardı.

Bakanın girişimleriyle karantina bölgesine gıda yardımı

Toplantının ardından, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 15 köyü kapsayan karantinadaki vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kişisel girişimleriyle hayırsever iş insanlarından topladığı gıda, kuru bakliyat, hijyen malzemesi ve tüp gaz gibi yardımların bir bölümünü karantina bölgesinin girişinde Karpaz Koordinasyon Komitesi Başkanı Kemal Deniz Dana’ya teslim etti.

Bu arada karantina kurallarının büyük bir titizlikle uygulandığı görülürken, bölgeye zorunlu giriş ve çıkış yapan araçlar dezenfekte ediliyor.

Çavuşoğlu: Sıkıntıları ele aldık

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu toplantının ardından yaptığı açıklamada, bugün Komite, yerel yöneticiler ve devleti temsil eden kesimlerin katılımıyla bir toplantı yapma ihtiyacı duyduklarını belirterek, vatandaşların, yerel yönetimlerin ve Koordinasyon Komitesi’nin sıkıntılarını ele aldıklarını söyledi.

Karantina sürecinde dışarıdan destek sağlayan Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, Değirmenlik, Gazimağusa ve İskele belediyelerine teşekkür eden Çavuşoğlu, tüm yerel yönetimlerin bu dönemde çalışanlarıyla birlikte halk sağlığını korumak ve salgını atlatmak amacıyla seferberlik ilan ettiğini kaydetti.

“Tedirginlik yerini güvene bırakmaya başladı”

Çavuşoğlu karantina ilan edilmesiyle birlikte ortaya çıkan tedirginliğin, kriz komitesinin birlikte hareket etmesiyle yavaş yavaş güvene yerini bırakmaya başladığını ifade etti.

Çavuşoğlu bu güvenin yerel yönetimlerin ve devletin halkın yanında olmasıyla daha da gelişeceğini vurguladı.

“Bugün burada karantina koşullarının burada sağlanıp sağlanmadığıyla ilgili tartışılacak bir şey kalmamıştır” diyen Çavuşoğlu, karantina kurallarının çok iyi uygulandığını halkın da kurallara uyduğunu söyledi.

Karantinanın bölgedeki ekonomik hayatı ve beslenme koşullarını da etkilediğine dikkati çeken Çavuşoğlu, “Ekonomik hayatın, güvenlik koşullarına uyularak belli bir dozajda onu yok etmeyecek şekilde devamını da kriz komitesinin sağlama yönündeki hassasiyetini görüyoruz ve destekliyoruz” dedi.

Çavuşoğlu, bölgede günlük yaşanan sorunlara kriz komitesinin sürekli toplantı yaparak anlık çözümler ürettiğini belirterek, bölgede gelir düzeyinin düşük olduğunu, tamamen kapalı bir ekonomi pozisyonuna dönüşünce işini kaybeden, veya işine gidemeyen, üretemeyen birçok insanın ortaya çıktığını, bu anlamda devletin ve hayırsever insanların desteğine ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Çavuşoğlu, bu desteklerin de Karpaz Koordinasyon Komitesi kontrolünde ihtiyaç sahibi insanlara dağıtılmasının önemine değindi.

Çavuşoğlu, “Eşine dostuna yardım yapmak isteyenler de yapsın, destekliyoruz ama daha büyük ölçekli yardımseverler Komite ile birlikte bu yardımı yaparsa gerçek ihtiyaç sahiplerine yerel yönetimler ve Komite aracılığıyla erişilebilir” dedi.

Bölgenin ne ihtiyacı varsa başta Başbakan olmak üzere karşılamaya hazır olduklarını söyleyen Çavuşoğlu, bu konuda Komitenin yetkilendirildiğini ifade etti.

Kendisinin de bölgenin bir ferdi ve bakanı olarak kişisel girişimleriyle hayırsever iş insanlarından topladığı yardımların bir kısmını teslim ettiğini diğer kısmının da 3-5 gün içerisinde ulaştırılacağını söyleyen Çavuşoğlu, yardımlarda bulunan şirketlerin isimlerini sayarak teşekkür etti.

Dana: Doktor görevlendirildi

Karpaz Koordinasyon Komitesi Başkanı Kemal Deniz Dana da 27 Mart’tan itibaren bölgede alınan kararlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dana, karantina kararının ardından her gün toplantı yaptıklarını, kontrollü bir şekilde tam sokağa çıkma yasağının uygulandığını kaydetti.

Dana, Komite toplantısında sağlıkla ilgili alınan karar doğrultusunda bir ihtiyacın daha giderildiğini Sağlık Bakanlığı tarafından bir doktor görevlendirildiğini ifade etti.

Dana, beslenme ve ilaç ihtiyaçlarının giderilmesi ve üretimin devam etmesiyle ilgili kararlar alarak hayatı kolaylaştırmaya çalıştıklarını ifade etti.

“Bugün itibarıyla huzur oluştu” diyen Dana, karantina koşullarında ortaya çıkan yeni sorunları belirleyerek, bunu merkezi hükümete ilettiklerini kaydetti.

Dana, Komite’nin aldığı kararların eksiksiz uygulandığını ve sorunların çözüldüğünü söyleyerek, hükümet adına koordinasyonu sağlayan Bakan Nazım Çavuşoğlu’na bugünkü toplantıya katılımı nedeniyle teşekkür etti.

Dana, bugünden itibaren toplantıyı her gün saat 10.00’da bugün gerçekleştirdikleri noktada açık havada yapacaklarını söyledi.

Bölgede insanüstü bir gayret sarf edildiğini vurgulayan Dana, ülkede ilk kez Karpaz bölgesinde uygulanan karantinanın ileride başka bir bölgede oluşabilecek karantinaya da model olabileceğinin altını çizdi.

Dana bir soru üzerine de karantina süresinin uzatılıp uzatılmayacağına Sağlık Bakanlığı uzmanlarının karar vereceğini söyledi

Yeşilırmak: En büyük sorun banka ve para temini

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak da yaptığı açıklamada, çok zor dönemlerden geçildiğini, sahada olan polis, asker, belediye çalışanları ve sağlık ekiplerinin ciddi mücadele verdiğini vurguladı.

Karantina koşullarıyla ilgili kararlar alınırken yerel yönetimlerin de görüşünün alınmasının önemine dikkat çeken Yeşilırmak, çünkü alınan bazı kararların uygulanmasında sıkıntı yaşandığını söyledi.

Karantinadan bölgede birçok sektörün ve kesimin etkilendiğini söyleyen Yeşilırmak, oluşan sıkıntılar çerçevesinde önlemler almaya çalıştıklarını söyledi

Yeşilırmak, bugün bölgedeki en büyük sıkıntının banka ve para temini konusu olduğunu bunu da Komite toplantısında ele alacaklarını kaydetti.

Bölgedeki sıkıntıların Komite’nin özverili çalışmalarıyla aşıldığını söyleyen Yeşilırmak, yardımlarından ötürü İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na teşekkür etti.

Yeşilırmak, sürecin iyi ilerlediğini, halkta panik olmadığını sözlerine ekledi.

Sadıkoğlu: Herkesin sorunu

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, bölgeye çöp toplama kamyonu ile bir minibüs gönderdiklerini söyledi.

Sadıkoğlu, sorunun ülkenin ve herkesin sorunu olduğunu belirterek, “Ülkemizin neresinde olursa olsun hassasiyet aynı” dedi.

Sadıkoğlu, Bakan Çavuşoğlu’nun bölgeyi yardımlarla birlikte ziyaret etmesinin ayrı bir motivasyon oluşturduğunu söyledi.