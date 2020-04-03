Karpaz, Bakanlar Kurulu kararını bekliyor

Karpaz Bölgesi’nde görülen Covid-19 vakaları sonrasında 15 yerleşim yerinde 27 Mart tarihinde uygulamaya giren ‘TAM sokağa çıkma yasağı’ süresi bugün 14.00’de sona eriyor.

Bakanlar Kurulu’nun bölgedeki kararının ne olacağı ise henüz açıklanmadı.

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, bölgedeki son durum ile ilgili YENİDÜZEN’e bilgi verdi, ‘Sokağa çıkma yasağı’ ile ilgili sürenin bugün sona ereceğini anımsattı.

Bölgeye son bir haftadır birçok kesimden yardım geldiğini kaydeden Coşkun, Dipkarpaz Belediyesi’nin de ekonomik olarak sıkıntılı günlerden geçtiğini kaydetti. Coşkun, Bakanlar Kurulu’nun kararı ile uygulamaya giren yasağa bölge halkının uymaya devam ettiğini söyledi.

Önlem için 27 Mart tarihinde ‘Sokağa çıkma yasağı’ kararı alınmıştı…

Dipkarpaz bölgesinde turist kafilesini taşıyan bir servis şoföründe corona virüsü tespit edilmesinin ardından çok sayıda vaka tespiti üzerine 15 yerleşim yerinde 7 gün boyunca tam sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Yasağın ilan edildiği köyler şöyleydi: “Ziyamet, Yeşilköy, Balalan, Adaçay, Sipahi, Yenierenköy, Dipkarpaz, Gelincik, Derince, Boltaşlı, Taşlıca, Avtepe, Kuruova, Kaleburnu, Esenköy.”