Karpaz ağladı

Devrim DEMİR

Karpaz bölgesinde önceki gün iki ölümle sonuçlanan trafik kazasında yaşamlarını kaybeden 3 çocuk annesi 31 yaşındaki Asiye Çınar Talay ve 5 çocuk annesi 53 yaşındaki Elif Demir, dün ikindi namazının ardından gözyaşları ve ağıtlarla son yolculuklarına uğurlandılar.

Bafra ve Ziyamet köyüne ateş düşüren kazada yakınlarını kaybedenlerin feryatları yürekleri yaktı.

Eşini son kez görmek için tabutu açan Asiye Çınar Talay’ın eşi fenalık geçirirken, Talay’ın iki oğlu annelerinin tabutları başında ağladı.

Elif Demir’in cenazesinde de acı aynıydı.

Beklenmedik bir şekilde annelerini kaybeden Elif Demir’in çocukları ve yakınları sinir krizi geçirdi.

Bafra ve Ziyamet köyünde iki ayrı cenazede Talay ve Demir’in yakınları ne cami avlusuna ne de mezarlığa sığmadı.

Asiye Çınar Talay'ın eşi ve iki oğlu

“Anne gitme”

Asiye Çınar Talay’ın 12 yaşındaki oğlu Cengiz Talay’ın hıçkırıkları cenazede yürekleri dağladı. Annesinin cenaze aracındaki tabutunu gördükten sonra gözyaşlarına boğulan minik Cengiz “Anne gitme, bizi bırakma” diye isyan etti. Babalarına sarılarak teselli bulun Talay’ın iki oğlu cenaze boyunca babalarını bırakmadılar.

Talay'ın 12 yaşındaki oğlu, yakınları tarafından sakinleştirildi.

Evinden son kez geçti…

Dün yapılan otopsilerin ardından ailelerine teslim edilen iki cenaze Bafra ve Ziyamet köylerinde toprağa verildi.

Üç çocuk annesi 31 yaşındaki genç kadının cenazesinde eşinin ve iki oğlunun feryatları yürekleri sızlatırken, son yolculuğu için mezarlığa götürülen kadın, defnedilmeden önce evinin önünden omuzlar üzerinde geçirildi.

Toplanan kalabalıktan helallik alındıktan sonra üç çocuk annesi gözyaşları içinde toprağa verildi.

Köy ağladı…

Talihsiz bir kaza sonucu yolcu olarak bulunduğu arabada yaşanan çarpışma sonucu yaşamını yitiren 53 yaşındaki Elif Demir’in cenazesinde de acı aynıydı. Toplanan kalabalık ne camiye ne de mezarlığa sığarken, 5 çocuk annesi Elif Demir ağıtlar içinde toprağa verildi. Demir’in cenazesinde gözyaşları sel oldu.

Talay’ın yakınları konuştu: “Minik kızları için evden telaşlı çıktılar”

Asiye Çınar Talay’ın yakınları dün YENİDÜZEN’e konuştu. Talay’ın yakınları, kazanın yaşandığı gün Talay çiftinin küçük kızlarının hasta olduğu için babası tarafından Yenierenköy Sağlık Ocağı’na götürüldüğünü, ateşi düşmeyince Mağusa Hastanesi’ne götürüldüğü sırada kaza yaşandığını anlattı.

Anne Asiye Çınar Talay’ın kazanın duyulması ile telaşa kapılıp evden çıktığını o esnada kendisi ile gitmek isteyen yengesinin arabadan inmesi ile hızla yola koyulduğunu öne süren yakınları, kaza yerinde eşinin takla atan aracını gördükten sonra Talay’ın eşi ve çocuklarının yanına gitmek isterken talihsiz bir kaza geçirdiğini ifade ettiler.

Neler yaşanmıştı?

İskele-Karpaz anayolunda dün kısa süre arayla meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 31 yaşındaki Asiye Çınar Talay ile 53 yaşındaki Elif Demir hayatını kaybetmiş, 3’ü çocuk 11 kişi yaralanmıştı.

Dün öğlen saatlerinde Ziyamet köyü yakınlarında meydana gelen kazada yaralanan eşi ve çocuklarını görmek için hastaneye gitmeye çalışan 31 yaşındaki Asiye Çınar Talay, kaza yaparak hayatını kaybetmişti.

Kaza sonucu MF 883 plakalı araç sürücüsü Asiye Çınar Talay’ın yanında, DP 473 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 53 yaşındaki Elif Demir de olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Ölümlü kazada ağır yaralanan DP 473 plakalı araç sürücüsü, 55 yaşındaki Ali Demir ise Lefkoşa Devlet Hastanesi ardından Yakın Doğu Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştı.