Karpaz açığında art arda deprem

SAAT 11:18 Karpaz açığında 4,5 şiddetinde bir deprem daha... Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, az önce Karpaz açığında, 13,8 km derinliğinde bir deprem daha kadedildiğini duyurudu.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’ne göre saat 10:40 sıralarında Karpaz açıklarında, 4,7 şiddetinde deprem meydana geldi. Derinliği 8.7 km olarak açıklanırken, son 24 saatten aynı hatta 3. Depremin meydana geldiği de kaydedildi.