Karma Cafe’de el sanatları etkinliği

Arts & Crafts Summer Night Market, 20 Ağustos Perşembe akşamı el sanatları etkinliği düzenliyor. Birbirinden güzel el sanatlarının bulunduğu stantların olacağı etkinlik, saat 19.00 – 22.00 arası Karma Cafe Bar'da gerçekleştirilecek.

Gelir bağışlanacak

Stantların kurulacağı söz konusu etkinlikte her stant bir ürününü Hayvan Hakları Derneği’ne bağışlayacak ve Dernek açacağı stantla bu ürünleri satışa sunacak. Etkinlikte elde edilecek gelir ise sokakta ve barınakta yaşamak zorunda kalan sokak hayvanlarının tedavi masraflarında kullanılacak.