‘Karkas halindeki TAK Binası, Laboratuvar olacak’

YENİDÜZEN (ÖZEL)

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Esnaf Sitesi arkasındaki bölgede Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) için başlatılan karkas halindeki binanın Sağlık Bakanlığı’na devredilerek laboratuvar yapılması için SÖZLÜ MUTABAKAT bulunduğunu açıkladı. 21 Aralık 1976’te kurulan Kuzey Kıbrıs’ın resmi haber ajansı Türk Ajansı Kıbrıs (TAK), 10 yılı aşkın süredir Ocak 2007’de temeli YENİ BİNA’nın tamamlanmasını bekliyor… Maliye Bakanı Denktaş 10 Mayıs 2016 tarihinde kabul ettiği TAK Yönetim Kurulu heyetine, yeni bina gibi konularda çalışma yapılacağı sözünü vermişti.TAK’ın Maliye Bakanlığı’na bağlanmasıyla yıllardan beri kangrenleşmiş birtakım sorunların çözümlenebileceğini belirtmiş, bunlar arasında ‘YENİ BİNA’yı da saymıştı

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Esnaf Sitesi arkasındaki bölgede Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) için başlatılan karkas halindeki binanın Sağlık Bakanlığı’na devredilerek laboratuvar yapılması için SÖZLÜ MUTABAKAT bulunduğunu açıkladı.

Genç TV’de Er Meydanı Programı’nda açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Esnaf Sitesi arkasındaki bölgede ayrılan arazide hastane yapılacağını, buradaki TAK için başlatılan binanın ise laboratuvar olacağını söyledi.

TAK yıllardır bina bekliyor!

21 Aralık 1976’te kurulan Kuzey Kıbrıs’ın resmi haber ajansı Türk Ajansı Kıbrıs (TAK), 10 yılı aşkın süredir, Ocak 2007’de temeli atılan YENİ BİNA’nın tamamlanmasını bekliyor.

Hemen her yıl gündem olan TAK’ın yeni bina ihtiyacı gündem olurken, yönetimce gelen giden her Hükümet’ten de talep ediliyor.

Yıllardır TAK’ın her kuruluş yıldönümünde tüm diğer sorunlarla birlikte BİNA SORUNU’na da işaret ediliyor.

TAK Maliye’ye bağlanmış, Denktaş ‘söz’ vermişti…

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş 10 Mayıs 2016 tarihinde kabul ettiği Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Akkor başkanlığındaki TAK Yönetim Kurulu heyetine, bütçenin yetersiz oluşu, içyapısal değişim, personel eksikliği, vardiyalar, görüntülü haber servisi, yeni bina gibi konularda çalışma yapılacağı sözünü vermişti.

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, TAK’ın Maliye Bakanlığı’na bağlanmasıyla yıllardan beri kangrenleşmiş birtakım sorunların çözümlenebileceğini belirtmiş, bunlar arasında ‘YENİ BİNA’yı da saymıştı

Maliye Bakanlığı’nın, sorunların aşılması için elinden geleni yapacağını söyleyen Denktaş, bütçenin yetersiz oluşu, içyapısal değişim, personel eksikliği, vardiyalar, görüntülü haber servisi, yeni bina gibi konularda çalışma yapılacağını belirtmişti.

Saygılı: “Sağlıklı bir ortamın olmadığı çok eski bir binada iç içe, kablolar arasında güvensiz bir ortamda çalışıyoruz…”

Türk Ajansı Kıbrıs Müdürü Doç Dr. Neriman Saygılı, hemen her kuruluş yıldönümünde dile getirilen sıkıntıları 2015 yılındaki törende de dile getirmiş, ‘sorunlarımıza çare arıyoruz’ demişti.

Saygılı, sağlıklı bir ortamın olmadığı çok eski bir binada iç içe, kablolar arasında güvensiz bir ortamda çalıştıklarını, yeni bina inşaatının karkas haline bekletildiğini, teknik araç-gereç eksikliklerini yardımsever kurumların katkılarıyla tamamlamaya çalıştıklarını tüm bunların motivasyonlarını 42. yılda da olumsuz etkilediğini belirtmişti.