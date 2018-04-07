İskele Makenzi Plajı bölgesinde bir otel inşaatı çöktü, 5 işçi yaralandı. Bugün saat 14:30’da Kotitaş Turizm AŞ. tarafından yapımı devam etmekte olan otel inşaatının birinci katında beton dökümü yapıldığı sırada karkasın çökmesi sonucu, karkas üzerinde çalışan 5 işçi yaralandı. Olayda yaralanan işçiler Cemal Hogey (E-40), Medeni Akbal (E-30), Dursun Bolat (E-37), Ercan Sezgen (E-20) ve Cemal Kayaş (E-36) Mağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların tedavileri sürüyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması ve olay yerindeki incelemesi devam ediyor.

Fotoğraf: BRTK