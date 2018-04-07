İskele Makenzi Plajı bölgesinde bir otel inşaatı çöktü, 3 işçi yaralandı. Bugün saat 14:30’da Kotitaş Turizm AŞ. tarafından yapımı devam etmekte olan otel inşaatının birinci katında beton dökümü yapıldığı sırada karkasın çökmesi sonucu, karkas üzerinde çalışan 3 işçi yaralandı. Olayda yaralanan işçiler Mağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması ve olay yerindeki incelemesi devam ediyor.

Fotoğraf: BRTK