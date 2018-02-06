KARIŞTIR, İÇ, SAĞLIK DEPOLA

Dilara Topcan

Son dönemin sağlıklı ve pratik alternatiflerinden bir tanesini de ‘smoothie’ler oluşturuyor… Siz de tüketimi kolay, yapımı eğlenceli, sağlıklı ve tok tutucu etkileriyle birbirinden farklı smoothie alternatiflerini beslenme programınızda bulundurabilirsiniz. Bu sayede bir içişte vücudunuza antioksidan cenneti yaşatmanız da mümkün…

ANTİOKSİDAN CENNETİ SMOOTHİELER

Smoothieler esasında sağlıklı beslenmeyi renklendirip daha da keyifli hale getirebiliyorlar. Bu nedenle ara sıra bu leziz ve sağlık deposu içeceklerden de yararlanabiliriz. Meyvelerden tutun sebzelere, baldan kefire, sütten şekersiz fıstık ezmesine kadar birçok besin alternatifiyle sağlıklı smoothiler hazırlamak mümkün. Mühim olan sağlık çerçevesinden çıkmadan ve kalori miktarını da benimseyerek smoothie alternatifleri oluşturmak… Bu sayede vücudunuza sağlık katarken kilo problemiyle de karşılaşmamış olursunuz…

Özellikle ana elemanlarının genellikle sebzeler ve meyvelerden oluşması da smoothileri birer ‘antioksidan cenneti’ haline dönüştürüyor… Bu sayede hem vücudu temizliyor hem de sağlıklı beslenmeye ayrı bir lezzet ve renk katıyorlar…

ARA ÖĞÜN OLARAK DA TÜKETEBİLİRSİNİZ

Hazırladığınız karışımları ara öğün olarak tüketmeniz de pek tabii mümkün. Örneğin meyve ara öğününüzde meyvenizi dilediğiniz sebzelerle birlikte karıştırıcıda buluşturarak kendinize farklı, enfes ve bir o kadar da sağlık dolu bir smoothie alternatifi oluşturabilirsiniz. Ya da protein ve probiyotik bakımından zengin oluşunun yanısıra tok tutucu etkisiyle kefirden de faydalanarak kefirli karışımlar da elde etmeniz mümkün… Yeter ki sağlıklı beslenme bilgilerinizin yanısıra hayalgücünüzü de yanınıza alın…

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİZİ DE BİR BARDAKLA GÜÇLENDİRİN

Her bir bardak smoothie içeriğine göre vücut sistemine birçok yönde katkı sağlarken bağışıklık sistemini de güçlendirmeye destek sağlıyor. Bu sebeple özellikle içerisinde bulunduğumuz mevsimde vücut direncimizi artırabilmek adına içeriğinde özellikle sebzelerin ağırlıkta olduğu smoothilerden de yararlanmak mümkün…

ÖDEM VE SİNDİRİM SİSTEMİ PROBLEMLERİNDEN DE KURTULMAYA YARDIMCI

Doğru içerikle hazırlandıkları takdirde smoothiler sindirim sistemine de dost. Bunun yanısıra vücutta biriken ödem probleminden de çeşitli smoothie karışımlarıyla daha rahat bir biçimde kurtulmak mümkün oluyor. Özellikle maydanozun ödem attırıcı etkisi onu smoothielerin vazgeçilmez elamanı haline dönüştürüyor…

DİLEDİĞİNİZCE KARIŞTIRIN İÇİN!

İsterseniz sütlü meyveli, isterseniz sebzeli, isterseniz kefirli… Sağlığınıza, beslenme programınıza ve tabii damak tadınıza uygun dilediğiniz besinlerle birbirinden farklı smoothie tarifleri hazırlayabilirsiniz. Örnek bir tarifi ise aşağıda paylaşıyorum. Tabii total sağlık durumunuza göre smoothiler içerisinde kullanabileceğiniz besinlerin farklılık gösterebileceğini, burada çok genel bilgiler dahilinde bir tarif paylaşıyor olduğumuzu da hatırlatmakta fayda var.

İşte size leziz mi leziz bir smoothie tarifi:

PEMBE SMOOTHIE

Malzemeler

Bir tutam maydanoz

Bir tutam dereotu

Çeyrek adet pancar

Yarım adet havuç

1 adet yeşil elma

Biraz su (tüm malzemeleri içilebilir kıvama getirecek kadar)

Yapılışı

Tüm malzemeleri karıştırıcıda karıştırın, sonra da afiyetle tüketin.

NOT: Malzemeleri dilediğinizce değiştirebilir, daha farklı sebze ya da meyvelerle de içeceğinizi hazırlayabilirsiniz.

Hepimiz için sağlık ve güzelliklerle dolu bir hafta olsun… Sevgiyle kalın…