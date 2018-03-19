YENİDÜZEN ADVERTORIAL

Kargoculuk hizmetinde yeni bir döneme imza atan Uçak kargo ile artık daha kısa sürede gönderim olanağı sunulmaktadır. Bu yenilik ile uzun süren gönderi beklentileri, kaybolan kargolama sorunlarının ortadan kaldırılması hedeflenmektedir. Birçok kargo şirketi tarafından sunulmakta olan bu hizmet doğrultusunda özellikle acil olan kargoların 24 saatlik sürede teslimi sağlanmaktadır. Bu nedenle son zamanlarda oldukça sıklıkla tercih edilmekte olan bir kargo türü halini almıştır. Bu hizmet gönderi ayrımı yapılmaksızın tüm kargolarınıza havalimanında başka bir havalimanına yada ödediğiniz fiyat farkı doğrultusunda adresten adrese ulaştırma olanağı sunmaktadır. Özellikle yurt dışı gönderileri için oldukça büyük önem taşımaktadır. Lojistik alanında oldukça büyük bir yer kaplamakta ve bu pazarda gün geçtikçe büyümektedir.

Uçak Kargo Hizmetleri

Tamamen müşteri memnuniyeti odaklı çalışarak kendini kanıtlayan kargoculuk sektörü verdiği hizmetler doğrultusunda ayakta kalabilmektedir. Havayolu ile yapılmakta olan kargoculuk alanında Genel kargo, Özel kargo ve Tehlikeli madde kargoculuğu alanlarında hizmetler sunulmaktadır. Genel kargolar sınıfında bozulması mümkün olmayan, özel bir hizmeti gerektirmeyen ürünler yer almaktadır. Taşınması oldukça kolay olan bu ürünler, en uygun fiyatlandırma yöntemi ile taşınmaktadır. Özel kargolar olarak adlandırılan kısım ise özel ilgi gerektiren ürünlerdir. Bu kargoların taşınma, yükleme, boşaltma ve teslim edilme süreçlerinde özel bir ilgi gerekmektedir. Özel kargolar arasında bulunan sertifika gerektiren ürünler kargo şirketleri tarafından kabul edilememektedir. Yurtdışı kargo taşımacılığı alanında da aynı kurallar geçerli olmaktadır.

Yurtdışında Gözde Kargo Anlayışı

Son zamanlarda adını sıklıkla duyurmakta olan havayolu kargoculuk anlayışı özellikle yurtdışında ikamet eden kişilerin yoğun ilgisini çekmektedir. Türkiye’den tüm ülkelere yapılabilecek olan bu gönderimler diğer ülkelerden de Türkiye’ye yapılabilmektedir. Tercih nedenleri arasında güvenilir bir kargo hizmeti sunması, teslimat süresinin oldukça kısa olması gibi sebepler yer almaktadır. Almanya havayolu kargosunu en sık kullanan ülkeler arasında yer almaktadır. Almanya uçak kargo olarak bilinen bu hizmet anlaşmalı olan kargo şirketleri tarafından kolaylıkla sağlanmaktadır. 24 saatlik bir süre zarfında teslimatın gerçekleştirilme olanağı bulunması Almanya için oldukça önemli bir tercih sebebidir. Ayrıca kargo şirketlerinin sayıca fazla olması da tercihi etkileyen sebepler arasında yer almaktadır.