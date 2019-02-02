Kargo paketinden uyuşturucu çıktı

Yurt dışından kargo ile gelen paket içerisinde, 2 gram meteamfethamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.



Polisten verilen bilgiye göre, B.D.(E-29) adına gönderilen paket içerisinde dün yapılan kontrolde, yaklaşık 2 gram ağırlığında meteamfethamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunması üzerine B.D. tutuklandı.



AMBULANS CİHAZLARINA HASAR



Diğer yandan, Lefkoşa’da dün akşam bir mekanda rahatsızlanan Z.K. (E-40), ambulans ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine götürülürken, ambulans içerisinde bulunan bazı cihazlara kasten hasar verdiği gerekçesiyle tutuklandı.