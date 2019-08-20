'Kardeşlik' görüşmesi yaptılar

İskele Belediyesi’nin kardeş şehirlerine bir yenisi daha ekleniyor. İstanbul Büyükçekmece, Beykoz ve Pendik, Ankara Mamak, Kütahya, Samsun, Antalya Finike ve Trabzon Ortahisar’ın ardından Mersin Yenişehir Belediyesi’yle de kardeş olma yolunda ilk adımlar atıldı. Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit beraberindeki heyet ile birlikte Kıbrıs’a geldi. Kardeşlik görüşmesi için İskele’ye gelen ve burada İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu makamında ziyaret eden Özyiğit, İskele ile kardeş şehir olmak için gerekli prosedürlerin tamamlanması için düğmeye bastıklarını söyledi. Görüşmede aslen İskeleli olan Kuzey Kıbrıs Mersin eski konsolosu Ayşe İnanıroğlu’nun yanı sıra İskele Belediyesi Meclis Üyeleri Huriye Kaşer, İsmail Y. Osum, Halil Dericioğlu, Çağan Coşkuner ile Sefa Kurukafa ve İskele Belediyesi Halk Dansları Yönetmeni KKTC CIOFF Başkanı Özlem Kadirağa da hazır bulundu.

İskele Belediyesi ile Mersin Yenişehir Belediyesi ‘Kardeş Şehir’ görüşmesi yaptı

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu bugün(20 Ağustos) öğle saatlerinde Mersin’den gelen misafirlerini makamında ağırladı. Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Başkan Yardımcısı Hüseyin Doğan, Özel Kalem Müdürü Oğuzhan Karayiğit ve beraberindeki heyet, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile görüştüler. Öncesinde İskele Belediyesi Kültür Evi’ni ziyaret eden Özyiğit ve beraberindekiler burada bulunan Kıbrıs’a özgü el emeği göz nuru eserlerin yer aldığı bölümü ilgiyle inceledi.

Başkan Özyiğit, Yenişehir Belediyesi’ni tanıttı

"Gönül bağı"

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Başkan Sadıkoğlu’nu ziyaretinde, Yenişehir Belediyesi’ni tanıttı. Kısaca bilgi veren Özyiğit, İskele ile kardeş şehir olmak için gerekli prosedürlerin bir an önce tamamlanması için düğmeye bastıklarını ifade etti. Şahane bir sahile sahip olan İskele’yi çok beğendiklerini de ifade eden Özyiğit, Başkan Sadıkoğlu’na çalışmalarında başarılar diledi.

SADIKOĞLU: “Kardeş belediyelerimizin vizyonumuzun gelişmesine katkı sağlıyor”

Kabulde konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da İskele’yi tanıttığı misafirlerini İskele’de ağırlamaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. “Biz yarım ekmeğimizi bile paylaşmayı bilen bir toplumuz” sözünü bir kez daha hatırlatan Başkan Sadıkoğlu, kardeşliğin de bu açıdan büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Başkan Sadıkoğlu, renkler ve kültürlerin buluşma noktası İskele Belediyesi ile Mersin Yenişehir Belediyesi’nin kardeş olmasıyla birlikte güzel işlere imza atacaklarına olan inancını da dile getirdi. Konuşmasının sonunda ise kardeş belediyelerin sosyal ve kültürel açıdan vizyonlarının gelişmesine katkı koyduğunu vurguladı.

İskele Belediyesi ile Mersin Yenişehir Belediyesi’nin önümüzdeki ay içerisinde kardeşlik protokolüne imza atması bekleniyor. İmzalanan protokolle birlikte İskele’nin kardeş belediye sayısı 9’a çıkmış olacak.