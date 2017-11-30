‘Kardeşler’ potada buluşuyor

Hüseyin KIRAL

Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen ‘Cumhurbaşkanlığı Kupası’ karşılaşması bu akşam oynanıyor. Geçtiğimiz sezonun lig şampiyonu Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile yine geçtiğimiz sezonun Federasyon Kupası şampiyonu Girne Üniversitesi (GÜ) arasında Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda saat 20.00de oynanacak olan bu önemli maça öncesi her iki takımın antrenörleri açıklamalarda bulundu. YDÜ Antrenörü Halit Kıryağdı, cezasından dolayı bu karşılaşmada takımımın başında sahaya çıkmayacağını, ancak kupayı kazanarak sezona iki kupayla başlamak istediklerini söyledi. Girne Üniversitesi Antrenörü Ahmet Gürel Alp ise yaptığı açıklamada, çok yeni bir takım olduklarını, ancak buna rağmen karşılaşmayı kazanıp iyi bir takım olduklarını göstermek istediklerini ifade etti.

Kıryağdı: “Cumhuriyet’den sonra Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı da kazanacağız”

Basketbol Federasyonu tarafından geçtiğimiz hafta organize edilen ve tüm Büyük Erkek takımlarının katılımı ile gerçekleşen Cumhuriyet Kupası’nı kazanan YDÜ’de bu akşam oynanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kupası’na moraller yüksek olarak çıkıyor. Konuyla ilgili olarak YENİDÜZEN’e açıklamalarda bulunan YDÜ Antrenörü Halit Kıryağdı, maça hazır olduklarını ve bu kupayı da kazanmak istediklerini söyledi. Kıryağdı; “Cumhuriyet Kupası’ndaki cezamdan dolayı böylesi önemli bir kupada takımımın yanında olamayacağım. Ancak moral ve motivasyon olarak bu önemli maça hazırız, galip gelerek sezona ikinci kupayı da alarak başlamak istiyoruz. Böylesi önemli karşılaşmada sakatlığı bulunan Görkem ve yabancı oyuncumuz Anderson salonda takımla birlikte yer almayacak. İki oyuncu da bizim için önemli eksik. Her şeye rağmen sezon öncesi oynayacağımız bu özel kupayı kazanıp müzemize götüreceğiz” dedi.

Alp: “Çok yeni bir takımız ancak buna rağmen iyi bir takımız”

Geçtiğimiz sezon organize edilen Federasyon Kupası’nı kazanarak camiada iyi ses getirdiklerinin altını çizen Girne Üniversitesi Antrenörü Ahmet Gürel Alp, “Camia içerisinde daha çok yeni ve tecrübesiz bir takımız ancak iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Bu nedenle böylesi önemli bir maçta kazanarak kupayı Girne’ye götürmek istiyoruz” dedi. Geçtiğimiz sezon YDÜ’nün başında Lig şampiyonluğu yaşadığını, bu yılda kardeş kuruluş olan Girne Üniversitesi’nde görev yaptığını belirten Alp, bu nedenle karşılaşmaya değişik duygular içinde çıkacağını ifade etti. Alp; “bizler de sezona kupayla başlayıp lige iyi bir giriş yapmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.