Kardeşinin altınlarını çalmakla yargılanacak

Lefkoşa’da kız kardeşinin bileziklerini çaldığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı N.Ö., mahkeme huzuruna çıkarılarak teminata bağlandı.

Polis memuru Cemil Ballıkara, olguları aktardı.

Polis, zanlının ‘Sirkat’ suçuna methaldar olduğunu belirterek, Haziran -Temmuz 2020 tarihleri arasında Lefkoşa’da kalmakta olan zanlının aynı ikametgâhta sakin kız kardeşi F.Ö.’ye ait ayarı ve gramajı bilinmeyen 2 adet burma bileziği sirkat ettiğini söyledi.

Polis, zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini ve 9 bin 50 TL’ye sattığını anlattı. Polis, tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının iki kefilin 50’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.