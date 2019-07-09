Sanıyorum ki, kardeşim Nazım

Ben de yansam, sen de yansan

Bütün şairler hep birlikte de yansak

Bu dünya böyle kalacak

Sonsuza kadar değil belki, ama uzun bir süre.

Daha fazla yaşayacak mı bilmeyen,

Siroz yakalanmış alkol bağımlısı misali.

Bundan dolayı kardeşim Nazım,

Geleceği gören büyük üstadım,

Derim ki, yeni bir yol bulalım

Dünyayı yeni bir geleceğe taşıyalım

Ateşin ve yananların olmadığı,

İnsanların sadece mutlulukla yaşadığı,

Dünyayı da mutlulukla paylaştığı.

Lenia Sofokleus

(Yunanca aslından çeviri: Şevki Kıralp)