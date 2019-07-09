Kardeşim Nazım
Lenia Sofokleus
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Sanıyorum ki, kardeşim Nazım
Ben de yansam, sen de yansan
Bütün şairler hep birlikte de yansak
Bu dünya böyle kalacak
Sonsuza kadar değil belki, ama uzun bir süre.
Daha fazla yaşayacak mı bilmeyen,
Siroz yakalanmış alkol bağımlısı misali.
Bundan dolayı kardeşim Nazım,
Geleceği gören büyük üstadım,
Derim ki, yeni bir yol bulalım
Dünyayı yeni bir geleceğe taşıyalım
Ateşin ve yananların olmadığı,
İnsanların sadece mutlulukla yaşadığı,
Dünyayı da mutlulukla paylaştığı.
Lenia Sofokleus
(Yunanca aslından çeviri: Şevki Kıralp)
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