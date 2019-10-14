Kardelen Çetin yaşam savaşını kaybetti
Geçtiğimiz hafta beyin kanaması geçiren Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İngilizce Öğretmenliği 4. Sınıf öğrencilerinden Kardelen Çetin, hayata tutunamadı. Çetin, bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
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Geçtiğimiz hafta beyin kanaması geçiren Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İngilizce Öğretmenliği 4. Sınıf öğrencilerinden Kardelen Çetin, hayata tutunamadı. Çetin, bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Girne Amerikan Üniversitesi, Kardelen Çetin için taziye mesajı yayımladı.
Üniversiteden yapılan açıklama şöyle;
“Okulumuz İngilizce Öğretmenliği Bölümü 4. sınıf öğrencilerden Kardelen Çetin, geçtiğimiz haftalarda geçirdiği beyin kanaması sonucu yoğun bakımda verdiği mücadeleyi bugün kaybederek aramızdan zamansız ayrıldı.
Kaybettiğimiz Kardelen Çetin’in başta ailesi, sevenleri ve tüm arkadaşlarına baş sağlığı dileriz. Hepimizin başı sağ olsun…”
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Etiketler : Kardelen Çetin, GAÜ
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