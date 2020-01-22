Kardana’nın hayati tehlikesi devam ediyor

Lefkoşa’da yaya geçidi üzerindeki yayaya çarparak yaralanmasına sebep olan zanlı M.H.T., yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Mustafa Berksan, olguları aktardı.

Polis, zanlının 15 Ocak tarihinde meydana gelen kazada yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan Feriha Kardana’ya çarparak ağır yaralanmasına neden olduğunu söyledi.

Polis, kaza sonucu yaralanan yaya Feriha Kardana’nın ambulans ile Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılarak acil serviste yapılan ilk yardım tedavisine müteakip yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını belirtti. Polis, kaza sonucu ağır yaralanan Feriha Kardana'nın özel hastaneye sevk edilip, ameliyatlar geçirdiğini ve hayati tehlikesinin devam ettiğini belirtti. Polis, zanlının kazanın meydana gelişi ile ilgili gönüllü ifade verdiğini, söz konusu mesele ile ilgili olarak alınması gereken ifadeler bulunduğundan, zanlının poliste 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.