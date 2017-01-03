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“Karbon monoksit zehirlenmesi” kesinleşti

“Karbon monoksit zehirlenmesi” kesinleşti

Otopsi sonuçlarına göre, ölüm sebeplerinin “karbon monoksit zehirlenmesi” olduğu açıklandı.

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Gönyeli, Yenikent bölgesinde, dün sabah kaldıkları evde ölü bulunan Pakistan uyruklu Mahtab MUGHAL (E-27) ile Srilanka uyruklu Warnakulasuriya Mılred Calvın Olga TISSERA (K-52)’nın cesetleri üzerinde bugün otopsi yapıldı.

 

 Lefkoşa Devlet Hastanesinde yapılan otopsi sonuçlarına göre, ölüm sebeplerinin “karbon monoksit zehirlenmesi” olduğu açıklandı.

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