“Karbon monoksit zehirlenmesi” kesinleşti
Otopsi sonuçlarına göre, ölüm sebeplerinin “karbon monoksit zehirlenmesi” olduğu açıklandı.
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Gönyeli, Yenikent bölgesinde, dün sabah kaldıkları evde ölü bulunan Pakistan uyruklu Mahtab MUGHAL (E-27) ile Srilanka uyruklu Warnakulasuriya Mılred Calvın Olga TISSERA (K-52)’nın cesetleri üzerinde bugün otopsi yapıldı.
Lefkoşa Devlet Hastanesinde yapılan otopsi sonuçlarına göre, ölüm sebeplerinin “karbon monoksit zehirlenmesi” olduğu açıklandı.
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Etiketler : gönyeli , zehirlenme
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