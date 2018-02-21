Karayolları uyardı: Bu yolu kullanmayın!

Güzelyurt- Lefke bölünmüş ana yolunun yol yapım çalışmalarının devam ettiği belirtilerek sürücülerin bu yolu değil mevcut ana yolu kullanmaları gerektiği vurgulandı.

Karayolları Dairesi’nden yapılan açıklamada, yapımı devam eden Güzelyurt- Lefke yol güzergâhının trafiğe kapalı olduğu kaydedilerek, sürücülerin ikinci bir duyuruya kadar mevcut ana yolu kullanmaları, can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri ve trafik işaretlerine uymaları istendi.