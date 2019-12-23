Dört gencin ölümüyle sonuçlanan sel felaketine dair “Ciklos Raporu” Meclis’te okunurken, pek çok soru işareti de yanıt arıyor.



TDP Milletvekili Cemal Özyiğit, “Yol neye göre genişletildi, bunu kim denetledi?” diye sordu, şunları söyledi:

“Belirsizlik var. Projeleri devrettik. İhaleleri Ankara’ya bıraktık. Kontrolü kim yaptı? Bu olacak iş değil. Karayolları Dairesi bostan korkuluğu mu? Niye orda müdür ve görevli personel var? Hiçbir fonksiyonları yoksa orayı da devredelim, gitsin…”



Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Girne-Lefkoşa istikameti üzerinde bulunan Ciklos mevkiinde 5 Aralık 2018’de aşırı yağış sonrasında meydana gelen sel felaketi sonucunda yaşanan can kayıplarıyla ile ilgili olarak trafik güvenliğinde ihmalin olup olmadığını araştırıp açıklığa kavuşturmak amacıyla kurulan komitenin raporunu görüşüyor.

Rapor, Komite Başkanı UBP milletvekili Özdemir Berova tarafından okundu. Rapor, “Giriş, Lefkoşa-Girne veya Girne-Lefkoşa yolunun mevcut gelişimi, bulgular ve tespitler, sonuç ve öneriler“ olmak üzere 4 bölümden oluştu.

Berova, sonuç ve öneriler kısmında Polis Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan dosyanın Başsavcılık’ta olduğunu kaydetti. Berova, bu nedenle komitenin meydana gelen olayda herhangi bir şahsın, kurumun kusuru olup olmadığı, eğer kusur varsa kimlere hangi davaların okunması gerektiğine ilişkin sürecin Başsavcılık tarafından sürdürülmesi ve konunun da en erken zamanda sonuçlandırılması gerektiğini düşündüğünü kaydetti.

Denktaş komite başkanına şerhleri sordu

DP milletvekili Serdar Denktaş, yerinden söz alarak komitedeki CTP’li ve UBP’li vekillerin HP’li vekillerin şerhlerine ne görüş bildirdiğini sordu. Berova, HP milletvekillerinin raporunun geneline olumlu oy verdiğini, ayrı düşündüğü konulara şerh belirttiğini, bunun komitede konuşulduğunu söyledi.

Denktaş, yine yerinden söz alarak “Bu meseleye politika karışmış gibi görünüyor” değerlendirmesinde bulundu.

Özyiğit: “Karayollarını da devredelim, gitsin”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit rapor üzerine söz aldı. Özyiğit, dörtlü koalisyondan önceki hükümetin söz konusu yolla ilgili karar aldığını, genişletme ve tadilat çalışmasının kendi hükümetleri döneminde başladığını söyledi.

Özyiğit, “Yol neye göre genişletildi, bunu kim denetledi? Belirsizlik var. Projeleri devrettik. İhaleleri Ankara’ya bıraktık. Kontrolü kim yaptı? Bu olacak iş değil. Karayolları Dairesi bostan korkuluğu mu? Niye orda müdür ve görevli personel var? Hiçbir fonksiyonları yoksa orayı da devredelim, gitsin…” şeklinde konuştu.

Osmanlıların ve İngilizlerin köprü ve menfez konusunda yaptığının 1974’ten beri ülkede yapılamadığını belirten Özyiğit, “Bu konuda sınıfta kaldık. Karayolları konusunda da sınıfta kaldık ve bu 4 gencin yaşamına mal oldu” dedi.

Ne projeye ne mühendise ulaşılamadığını söyleyen Özyiğit, “Elbette görüş alalım ama bu ülkenin gerçekleri, kendi coğrafi koşulları var. Bu ülkeye göre projeler yapalım. Bu eksik rapordan üzüntü duyuyorum. Projeye ve mühendise ulaşılmalıydı. Raporda, bizim Karayolları Dairemizin fonksiyonunun olmadığını görmek de çok üzücü” şeklinde konuştu.

Raporların, projelerin Türkiye’den alınması, ülkedeki ilgili birimler tarafından gözden geçirilmesi gerektiğini söyleyen Özyiğit, “Birimlerimiz ayağa kalkmalı, sorumluluk almalı, görevini yerine getirmeli” dedi.

Toros: “Objektif bir sonuç raporu hazırladığımız kanaatindeyim”

Meclis’te daha sonra CTP milletvekili ve Komite Başkan Vekili Fikri Toros söz aldı.



Toros, 11 Aralık’ta kurulan komitenin başkanı olduğunu anımsatarak, Haziran 2019’a kadar çalışmalara devam ettiklerini, hükümet değişikliği nedeniyle komite başkanlığı görevini Özdemir Berova’ya devrettiğini söyledi.

Komite ile ilgili olarak önce çalışma yöntemi belirlediklerini söyleyen Toros, başkan olduğu dönemde 6 toplantı yaptıklarını ifade etti, tamamlanmayan çalışmalar için Meclisten ek üç ay daha süre alındığını belirtti. Toros, Meclis’in yaz tatiline girdiğini, çalışmaların bu nedenle ekimde başladığını anlattı.

Komite toplantılarına katılan, kendi bakış açılarını ve katkılarını esirgemeyen kurumlar olduğunu söyleyen ve bunları Meclis kürsüsünden aktaran Toros, “Objektif bir sonuç raporu hazırladığımız kanaatindeyim. Sadece tespitlere değil, böyle bir felaketin yaşanmaması için yol göstergesi önerilere de yer verdik. Rapor olumlu bir sonuç veriyor. Katkı koyan paydaşlara ve komite üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.

Toros, “Her bulduğum fırsata standartların AB formlarında olması gerektiğini ifade ediyorum. Bu felaketin standart eksikliği nedeniyle yaşandığı ortada. Yol ve trafik standartları AB direktifleri ile uyumlaştırmalı. İster Ankara’da ister Lefkoşa’da olsun, yapılan tüm sözleşmelerde AB standartları esas olmalı. Uygunluk akreditesi standart kurumları tarafından denetlenmedi. Standartların yolda ve trafikte değil, sağlıkta, gıdada, hijyende, her alanda olması gerek” şeklinde konuştu.

Toros, komite raporunun ilgili mercilere dağıtıldığını, gerekli takibin de yapılacağını belirtti. CTP Milletvekili Fikri Toros, “Umarım bir daha böyle acılar yaşanmaz, hükümet ülkemizin hak ettiği koşullara ulaşması için standartların sağlanması için gereğini yapar” dedi.

Raporda ne var?



Raporda söz konusu yolla ilgili en önemli bulgular “Mühendislik hatası”nı işaret ederken, yolun “İhale Şartnamesi” ve mühendisinin kim olduğu bulunamadı. Komite’nin görüşmelerde “İhale Şartnamesi”ni istediği, ancak “TC Projesi” olduğu belirtilen şartnamenin komiteye sunulamadığı teyit edildi.



Girne Ciklos’ta 4 gencin ölümüne neden olan sel felaketiyle ilgili Meclis Araştırma Komitesi Raporu, Meclis’e resmen sunuldu.



Raporda söz konusu yolla ilgili en önemli bulgular ‘Mühendislik hatası’nı işaret ederken, yolun ‘İhale Şartnamesi’ bulunamadı. Komite’nin görüşmelerde ‘İhale Şartnamesi’ni istediği, ancak ‘TC Projesi’ olduğu belirtilen şartnamenin komiteye sunulamadığı teyit edildi.

Ciklos mevkiinde aşırı yağışlar sonrasında meydana gelen sel felaketi sonucu ‘ihmal’ araştırması yapan Meclis Araştırma Komitesi, ‘mühendislik hatasını’ işaret eden birçok önemli bulguya rastlandığını raporladı, projenin TC Karayolları Dairesi’ne ait olduğu belirtildi, buna karşın projeye ilişkin detaylara ulaşılamadı…

RAPORDA ÖNE ÇIKAN BAZI SATIRBAŞLARI: