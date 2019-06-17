Karayılanlara dikkat

Sosyal medyada paylaşılan yılan görüntüleri gündem oldu. Kıbrıs’ın kuzeyi ve güneyinde çekilen videolarda koruma altında olan karayılanların insanların yoğun olduğu bölgelerde olduğu gözlemlendi.

Güneyde Protaras sahilindeki, Vrysoudia plajında objektive takılan iki karayılan bölgede denize girmeyen çalışanları huzursuz etti.

Öte yandan Kıbrıs’ın kuzeyinde de buna benzer manzaralar ortaya çıktı.

YENİDÜZEN gazetesi haber muhabirlerinden Fehime Alasya’nın cuma günü objektifine takılan görüntülerde iki karayılanın yol ortasındaki hareketleri dikkat çekti.

Lefkoşa’da Küçük Kaymaklı bölgesinde çekilen videoda, iki erkek olduğu iddia edilen karayılanların kavga ettiği belirtildi.

Vrysoudia plajı

Küçük Kaymaklı