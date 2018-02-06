Karayel gitti, Özgürgün geldi

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı’da teknik direktör İltaç Karayel ile yollar ayrıldı. Yeşil siyahlılar takımın başına Mehmet Ali Özgürgün’ü getirdi. Geçtiğimiz hafta sonunda Doğan Türk Birliği mağlubiyeti sonrası istifa etme kararı alan İltaç Karayel’in istifası dün netlik kazandı. Başkan Hasan Tosunoğlu ile bir araya gelen Karayel, yaklaşık 2 saat bir görüşme sonrası takımın önünü açmak için yolların ayrıldığı açıklandı. Dünkü antrenmana katıldığı öğrenilen deneyimli hocanın kupa maçı öncesinde futbolculara da son durumu anlattığı bilgisi edinildi. Karayel’in yardımcısı Nazım Aktunç’un da göreve devam etmeyeceği öğrenildi.

Özgürgün ile anlaşıldı

Yaşanan yol ayrımının ardından Küçük Kaymaklı elini çabuk tuttu. Başkan Hasan Tosunoğlu, Mehmet Ali Özgürgün ile bir araya gelerek görüştü. Yapılan görüşme sonrasında el sıkışıldı. Daha önce de Kaymaklı'yı çalıştıran Özgürgün, takımı ile ilk çalışmasını bugün yapacak ve yarın ilk maçında kupada Ozanköy karşısında yedek kulübesinde olacak.