Karavezirler göreve hazır

Genelde ülke sporuna, özelde de futbola yaptığı katkılarla birçok kesim tarafından sevilen bir isim olan Ali Karavezirler, 7 Ocak Erken Genel Seçimleri’ne Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden milletvekili adayı olarak giriyor. Uzun yıllardır spora verdiği hizmetlerle dikkat çeken Karavezirler, seçimde vatandaşların onayını isteyecek.

Cihangir Gençlik Spor Kulübü’nde 10 yıllık sürede başkanlık yapan, kulübü ülke futbolunun en alt liginden zirveye taşıyan Ali Karavezirler, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda 7 yıllık sürede Asbaşkan olarak görev yaparken KTFF’nin içinde bulunduğu olumsuz ortamdan toparlanmasında ve bugün geldiği noktaya ulaşmasında arkadaşları ile birlikte önemli katkı sağladı. Karavezirler, 7 Ocak’ta yapılacak Erken Genel Seçimi’ne Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden milletvekili adayı olarak giriyor.

Spora yaptığı katkı, bilgi birikimi ve deneyimi ile Karavezirler seçilmesi halinde spor camiasından Meclis’e girecek olan bir diğer isim olacak. Partisinin spor politikasının yürütülmesinde önemli rol oynayan Karavezirler, seçimde vatandaşların onayını isteyecek.