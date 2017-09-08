KARAVAN KAOSU

Ayşe GÜLER

Kaplıca Halk Plajı’ndaki karavanlarla ilgili dün sabah hareketli saatler yaşandı.

Büyükkonuk Belediyesi, bölgedeki karavanları kaçak olduğu gerekçesiyle kaldırmak istedi, polis yıkım ile ilgili resmi belge olmaması nedeniyle işleme izin vermedi.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre; dün sabah yıkılmak istenen karavanlar daha önce belediye tarafından izinlendirildi.

Yıkım işlemi için Büyükkonuk Belediyesi resmi belge ibraz edemedi, işlemler polis tarafından durduruldu.

Başkan Sennaroğlu ‘izin vermediğini’ savundu

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu ise bölgedeki karavanların kaçak olduğunu, belediyenin vermiş olduğu bir iznin bulunmadığını savundu, “Bu konuda izin belgesi varsa, istifa etmeye hazırım” dedi.

Kaplıca Muhtarı Murat Genç ise bölgenin özel çevre koruma alanı olduğunu söyledi,

“Karavanların kaldırılıp, bölgeye tüm halkın hizmet alacağı büfe, duş kabin, tuvalet kurulmasını istiyoruz” dedi.

Öte yandan bilgi almak için aradığımız İskele Kaymakamı Kemal Yılmaz’a ise ulaşılamadı…

Başkan’dan Polis’e: “Vallahi emri ben verdim TUTUTUKLAYIN BENİ...”

Dün sabah saatlerinde sosyal medyadaki hesabından ‘KAPLICA"da KAÇAK KARAVANLARIN ÇEKİMİNE POLİS ENGELİ!!!’ başlığı ile duyuru yapan Başkan Ahmet Sennaroğlu bölgeden fotoğraflar da paylaşmış, Polise ‘Emri ben verdim, tutuklayın beni’ çağrısı yapmıştı.

Başkan’ın paylaşımı şöyleydi:

“Fotoğraflarda görüldüğü üzere olan karavanların tümü bugün BELEDİYE ekiplerince çekilmeye başlandı ancak polis tarafından şu an durdurun yoksa TUTUKLARIM TEHDİTİ İLE KARŞI KARŞIYA...

Vallahı emri ben verdim TUTUTUKLAYIN BENİ...

Bu karavanlar KALKACAK...!!!”

Karavan sahipleri isyan etti…

Başkan’ın sosyal medyadaki paylaşımının altında yorumlar yapan bölgedeki karavan sahipleri isyan etti, başkanın bir süre önce belediyenin talep ettiği kira bedelini ödemedikleri için bu yola gittiğini savundu.

Bölgedeki tahribatı karavan alanının yapılması için başkanın yarattığı da ileri sürüldü, tahribattan önceki fotoğraflar da yayımlandı.

Karavan sahipleri ayrıca bölgedeki 49 karavana belediye tarafından ‘numara’ verildiğini de söyledi.

Belediyenin 1,800 TL istediğine ilişkin belge de paylaşıldı…

Öte yandan bölgedeki karavan sahiplerinden Erhan Tünay ise kişisel paylaşım hesabı facebooktan yaşananlara ateş püskürdü.

Tünay, belediyenin hizmet bedeli olarak 1.800 TL ücret talep ettiğine ilişkin resmi belgeyi paylaşarak,

“Başkansın diye yalan söyleme hakkın yok Ahmet Sennaroğlu...Kaplıca’nın karavan alanı olması için doğayı sen mahvettin...” şeklinde konuştu.



Kaymakamlık’tan Polis’e:İzinsiz karavanlar kaldırılsın

Öte yandan Kaplıca’daki karavanlarla ilgili dönemin İskele Kaymakamı Ahmet Musaoğulları’nın İskele Polis Müdürlüğü’ne 2 Haziran 2016 tarihinde yazı yazdığı ortaya çıktı.

Musaoğulları, Kaplıca Muhtarı Murat Genç muhtarının kaymakamlığa yaptığı dilekçe sonrasında sahil şeridi içerisinde tespit edilen ve de izinsiz konuşlandırılan karavanların söz konusu kişiler tarafından yapılması, aksi halde haklarında yasal işlem başlatılmasını talep etti.

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu

“İzin yok, belge varsa istifa ederim”

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu ise karavanlarla ilgili belediyenin vermiş olduğu bir iznin bulunmadığını savundu, “Bu konuda izin belgesi varsa, istifa etmeye hazırım” dedi.

Sennaroğlu, kaplumbağa yumurtlama alanı içerisinde kurulu 50 karavan olduğunu da ifade ederek, bazı karavanların üzerinde ‘karavan ve karavan alanı satılıktır’ yazılı duyuruların bulunduğunu kaydetti.

“Karavanlar kaçak… Belediye olarak karavanlara temizlik, su, elektrik hizmeti veriyoruz”

Sennaroğlu, “Karavanlar kaçaktır… Belediye olarak karavanlara temizlik, su, elektrik hizmeti veriyoruz. Herhangi ödeme yapmıyorlar” dedi.

Devletin belirleyeceği park alanları hizmete girene kadar karavanlardan belli ücret ödemelerini talep ettiklerini söyleyen Sennaroğlu, karavan sahiplerinin yıllık 3 bin TL ödemesini istediklerini ancak belirlenen ücretin 2 bin TL’ye düşürüldüğünü belirtti.

Öte yandan söz konusu karavanların ‘Yudi’ olarak bilinen bölgeye kaldırılması için çağrıda bulunduklarını da söyleyen Sennaroğlu, bu konuda yıllardır adım atılmadığını belirtti.

Karavanların olduğu bölgeye 30 adet doğaya uygun, betonlaştırma yapmadan bungalov kurmak istediklerini de aktaran Sennaroğlu, projenin şu anda çizim aşamasında olduğunu aktardı.

Bölgedeki karavan sahiplerinden Erhan Tünay:

“Başkansın diye yalan söyleme hakkın yok Ahmet Sennaroğlu”

Öte yandan bölgedeki karavan sahiplerinden Erhan Tünay ise kişisel paylaşım hesabı facebooktan yaşananlara ateş püskürdü.

Tünay, belediyenin hizmet bedeli olarak 1.800 TL ücret talep ettiğine ilişkin resmi belgeyi de paylaştı.

Tünay şunları söyledi: “Başkansın diye yalan söyleme hakkın yok Ahmet Sennaroğlu....

Kaplıca’nın karavan alanı olması için doğayı sen mahvettin...

Daha geçen hafta karavancılara, size elektrik ve su vereceğim diyerek, belediye müdürünü gönderip yıllık 3 bin TL'yi de sen istedin...

Kaplıca Hotel’in sahibi Ahmet Zeki Genç, sizi burada istemez diyerek, karavancıları Ahmet beye karşı kışkırtanda sensin...

Karavancılara size hiçbir hizmet vermem ama 1,800 TL para isterim diyen de sensin..Belgesi de elimizde..

(sen zannedermin ki böyle yaparak milleti kandıracan ve yaklaşan seçimde milletvekili adayı olacan??karavancıları yaptığın siyasete bulaştırma..”

Kaplıca Muhtarı Murat Genç:

“Bölge özel çevre koruma alanı, karavanların kalkmasını istiyoruz”

Kaplıca Muhtarı Murat Genç, bölgenin özel çevre koruma alanı olduğunu, tahrip edilmesine izin vermeyeceklerini aktardı.

Bölgenin ‘karavan furyasına’ döndüğünü ancak bunun yasal olarak mümkün olmadığını ifade eden Genç, “Karavanların kaldırılıp, bölgeye tüm halkın hizmet alacağı büfe, duş kabin, tuvalet kurulmasını istiyoruz” dedi.

Genç, “Belediyenin su istimali olmuş olabilir. Karavancılarla en ufak bir sıkıntımız yoktur. Yasalar ne uygun görürse onu savunuyoruz” dedi.