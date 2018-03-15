Karavan içerisinde ölü bulundu!
66 yaşındaki Derya Durna, Lefkoşa’da Küçük Kaymaklı Spor Kulübü arkasında bulunan bir karavanın içerisinde ölü bulundu.
A+A-
66 yaşındaki Derya Durna, Lefkoşa’da Küçük Kaymaklı Spor Kulübü arkasında bulunan bir karavanın içerisinde bu sabah saat 10:40 sıralarında ölü bulundu. Polisten yapılan açıklamaya göre doktor tarafından yapılan dış muayenede Durna’nın cesedinde herhangi bir darp izine rastlanmadı. Polis ölüm olayı ile ilgili soruşturma başlattı.
Bu haber toplam 298 defa okunmuştur
Etiketler : Derya Durna, ölüm
Önceki ve Sonraki Haberler