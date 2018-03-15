Karavan içerisinde ölü bulundu!

66 yaşındaki Derya Durna, Lefkoşa’da Küçük Kaymaklı Spor Kulübü arkasında bulunan bir karavanın içerisinde bu sabah saat 10:40 sıralarında ölü bulundu. Polisten yapılan açıklamaya göre doktor tarafından yapılan dış muayenede Durna’nın cesedinde herhangi bir darp izine rastlanmadı. Polis ölüm olayı ile ilgili soruşturma başlattı.