Karavan bölgesinde "mühürleme" gerginliği

Salamis Kamping Alanı içerisindeki karavanlar mühürleniyor. Yeniboğaziçi Belediyesi, zabıta ve polis ekipleriyle Salamis Kamping Alanı içerisinde bulunan karavanların mühürlenmesiyle ilgili sabah saatlerinde girişim başlattı. Salamis Kampçıları Koruma, Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği (Kamp-Der) ve kamp alanındaki vatandaşlar ile ekipler arasında arbede çıktı. Çıkan arbedede fenalaşanlar olduğu görüldü.

Ambulans olay yerinde, kapı mühürlendi…

Olay yerinde çok sayıda polis olduğu görülürken, polis ve karavan sakinleri arasındaki arbede hala sürüyor. Tansiyonun oldukça yüksek olduğu alanda, fenalaşan bir kampçıya ambulans çağrıldı, sağlık ekipleri fenalaşan kampçıya müdahale ediyor. Bu sırada belediye zabıtaları, kamp alanına ana giriş kapısını kilitli zincir asarak mühürledi.