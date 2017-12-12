"Karatahta" son iki kez sahneleniyor

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ve K.T Ortopedik Özürlüler Derneği işbirliğiyle sahneye konan Yetişkinler Atölyesi'nin "Karatahta" oyunu, bu yıl son iki kez oynanacak.



Oyun, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda yarın ve 20 Aralık Çarşamba günü saat 20.00’de sahnelenecek.



Orkun Bozkurt ve Aysan Özcezarlı’nın yazdığı, Cem Aykut’un yönettiği oyunun biletleri biletinial.com’dan ya da Lefkoşa Belediye Tiyatrosu gişesinden temin edilebilir.