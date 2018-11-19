Karasalih çifti Gönyeli'de ölü bulundu

Gönyeli’de, Hasan Yılmaz Karasalih ile Sevinç Karasalih, evlerinde ölü bulundu.

Polis Basın Subaylığı, Karasalih çiftinin bu sabah 05.00 sıralarında Gönyeli’de Edipler Sokak’taki 3 numaralı evlerinde ölü bulunduğunu duyurdu.

Hasan Yılmaz Karasalih’in 63, Sevinç Karasalih’in ise 60 yaşında olduğu ve polisin cinayet ve intihar şüphesi üzerinde durduğu belirtildi.

Hasan Yılmaz Karasalih'in ölmeden önce kız kardeşini arayıp durumu bildirdiği de iddia edildi.

Hasan Yılmaz Karasalih'in su tesisatçısı olduğu öğrenildi. Karasalih çiftinin 2 çocuğu ve torunları olduğu belirtildi.

Polis, Hasan Yılmaz Karasalih’in önce eşi Sevinç Karasalih’i boğarak öldürdüğünü, ardından da elektrik akımı vererek kendi yaşamına son verdiğini açıkladı.

Polisin cesetleri alırken beyaz bir kabloyu da emare alıdığı öğrenildi

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.