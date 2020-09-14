“Kararlarımızın arkasında duracağız”

Meclis’te konuşan Başbakan Ersin Tatar, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’ndaki değişiklikleri yapanlara teşekkür etti.

Tatar, Sağlık Bakanı Pilli’nin salgın ortaya çıkmadan pandemi hastanesini gündeme getirdiğini o günden bugüne salgın başladıktan sonra projesinin hazırlanmaya başlandığını fakat hala tamamlanamadığını ifade etti.

Tatar “İçinden geçen süreçte ihtiyaç duyulduğu için Türkiye ile kurduğumuz temas sonucunda Göçmenköy’de tam donanımlı bir pandemi hastanesi inşa edilmektedir. Önümüzdeki haftalarda, Ekim ayında tamamlanması beklenmektedir” dedi.

“İnşallah geride kalır”

“Covid-19 inşallah gün gelir de geride kalır” diyen Tatar, pandemi hastanesinin doğal afet, felaket veya başka salgınlarda da kullanılabileceği kaydetti.

100 milyon TL katkı

Başbakan Ersin Tatar, sağlık için bugüne kadar 100 milyon TL’ye yakın bir kaynak aktarıldığını açıkladı.

Önce halkımızın sağlığıdır diyen Tatar, “Hep söyledik, Mart ayındaki ciddi çalışmalarla vakaları 0’a indirdik. Ama sektörlerin yaşayabilmesi ve ekonomik çarkların dönmesi için açılım yaptık. Son günlerde çıkan yerel vakalarla tekrardan korona başladı” dedi.

Tatar Meclis kürsüsünden şöyle konuştu: “Sağlığa aktardığımız harcamalar, hastanelerde yapılan alt yapılar dahi, ayakta tanı merkezinin pandemi tedavi merkezine dönüştürülmesi dahil tüm bunlar sağlığa yapılan harcamalardır. Tüm bunlar hükümetin halk sağlığına verdiği değeri göstermektetir”

Tatar ayrıca kamu dahil çalışma hayatına da 400 milyon TL’lik bir katkı yapıldığını vurguladı.

“Genel çerçeveye başladığımızda gerek sağlık, gerekse de ekonomi alandaki icraatlar hiç de küçümsenecek olaylar değildir” diyen Tatar, KKTC’nin pandemiyi en hafif şekilde atlatıyor olduğunu söyledi.

Tatar şöyle devam etti:

“KKTC’de pandemiyi en hafif şekilde atlatıyoruz. Yeter ki birlik beraberliği koruyalım. Gerekli tedbirleri alalım. İlk önce halk sağlığı. Evet iç bulaş olmuştur. Ama kanaatimce bu kontrol altındadır. Buna göre bir takım düzenlemeler yapılmıştır. Hiç seçimi düşünmeden, hükümet ortağımızla birlikte ilk önce halkımızın sağlığını düşünüyoruz. Kararlarımızın arkasında durmaya devam ediyoruz.”

“Coronanın patlamadığı yer yok”

Hükümetin büyük bir sorumluluk içinde bu süreci yönettiğini söyleyen Tatar, “Tüm dünyada, bunun (coronanın) ne zaman biteceği, aşısının ne zaman bulunacağı henüz belli değildir” dedi.

Tatar, “corona güneyde, Türkiye’de, ABD’de, İngiltere’de devam ediyor. Dünyada patlamadığı yer yok. Elbette tedbirlerimizi arttırmak zorundayız” dedi.