Kararlara uymayan bazı işletme ve lokallere yasal işlem yapıldı

Bakanlar Kurulu tarafından Coronavirüsü ile ilgili tedbir amaçlı bazı iş yerlerinin açılmaması hususunda karar alındığı halde; 18 Mart’ta ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimler sonucu, Lefkoşa’da faaliyet gösteren Dostlar Kahvehanesi, Mağusa’da faaliyet gösteren African Restoran ve Ozanköy’de faaliyet gösteren Ozanköy Spor Kulüp Lokalinin açık bulundurulduğu ayrıca Dostlar Kahvehanesinde toplam 6 kişin kumar oynadıkları tespit edildi.

Girne’de polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde de Belediye’den gerekli izin almaksızın iki kişinin araçla muhtelif ev tekstil ürünleri satışı yaptıkları tespit edildi.

Polis Genel Müdürlüğü sözkonusu iş yerleri işletmecileri ve kumar oynadıkları tespit edilen şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığını ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.