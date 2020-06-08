"Kararlar geciktirildi, maliyeti büyük oldu”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sağlıkta alınması gereken kararları zamanında alınmadığı için zaman harcandığına dikkat çekerek bu durumun maliyetinin çok daha büyük olduğunu söyledi.

Meclis Genel Kurulu'nda konuşan Erhürman “Pandemi hastanesi olarak hali hazırda var olan yataklardan ayırmış görünüyor. Bugün öğreniyoruz ki hükümet pandemi hastanesi kararı almış. İlk günden beri söylediğimiz şuydu; gecikmeden sağlıkla ilgili tedbirleri alın, pandemi hastanesini yapın, paramız yoksa da iç borçlanmaya gidelim, bunları yapmazsanız ekonomik açılmamız uzayacak ve bu süreç daha fazla maliyetli olacak demiştik. Bu kararlar zamanında alınsaydı, şimdi çok da başka bir yerde olurduk. Yapmadıklarımızın maliyeti çok daha büyük şekilde önümüze çıktı. Yapılması gerekenlerin abuk subuk gerekçelerle geciktirilmesi tarihe geçti” dedi.