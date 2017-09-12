Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, hükümetin, kış saati uygulamasına bu yıl da geçmeme kararı almasını protesto etti.

Sadece çalışanları değil tüm topluma sıkıntı yarattığını belirttiği bu kararın dünyayla iletişimde de sıkıntı yarattığını belirten Eylem, kararı dayatma diye niteledi.

KTOEÖS Başkanı Eylem, geçen yıl dağ yolunda yaşananların bugün hâlâ yürekleri sızlattığını anımsattı ve toplumun karanlıkta okul yolunda hayatını kaybeden gencecik canların acısını bugün hâlâ yüreğinde taşıdığını belirtti.

Kazanın meydana geldiği yolda iyileştirme yönünde tek bir altyapı çalışması yapılmadığını ileri süren Eylem, hükümetin üç maymunu oynadığını iddia etti.

Açıklamasında hükümete seslenen Eylem, şunları ifade etti:

“Peki hükümet yetkilileri ne yapıyor? Bir kez daha bu siyasi dayatmaya boyun eğiyor ve Türkiye ile eşgüdüm kararı vererek yaz saati uygulamasına devam edeceğini açıklıyor.

Yaz saati uygulamasına devam edilmesinin gerekçesi enerji tasarrufu olarak açıklanmıştı geçtiğimiz yıl. Ancak, Türkiye Elektrik Mühendisleri Odası’nın istatistiki verilerle yaptığı açıklamaya göre kış saatine geçilmemesi tasarruf değil, israf getirmiş, elektrik tüketimi önceki yıllara oranla artmıştır.

“Kararınızı protesto ediyoruz"

Sadece kamu çalışanlarına değil, tüm çalışanlara ve topluma sıkıntı yaratan, hem dış dünyayla iletişim açısından sorunlar yaratan, hem trafikte kaza riskini artıran, hem de elektrik tüketiminde israf yaratan bu uygulamaya devam etme ve bu topluma dayatılanlar karşısında boyun eğme kararınızı KTOEÖS olarak bizler protesto ediyoruz.

Sizleri, yapacağınız referandumla kamuoyunun sesine kulak vermeye davet ediyoruz.

Toplumumuza, ekonomik, kültürel, siyasi, eğitim, din, çevre, nüfus alanlarında yıllardır bizlere yapılmakta olan dayatmalara karşı durma, boyun eğmeme, oldubittilere karşı iradesine sahip çıkma çağrımızı bir kez daha yapıyoruz.”

“Bıçak kemiği kesiyor"

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, “bıçağın kemiği kestiğini” belirterek tüm toplum kesimlerini hükümetin anlayışı değişene kadar birlikte mücadele etmeye çağırdı.