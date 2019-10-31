Kararı kim verecek?

Hani kuzeyde “KKTC kimliği” tartışılıyor ya!

Güneyde de “Kıbrıs Cumhuriyeti Pasaportu.”



* * *

KKTC’ye dair şaşkınlığım çok!

Dünyada bu kadar az işleve sahip, böylesine çok tartışılan başka da bir kimlik yoktur herhalde…



* * *

Adanın güneyinde de az rezillik yok!

“Avrupa Birliği” avantajıyla satılığa çıkartmışlar, pasaportu…

Pasaportun yeteneği çok ya, getirisi de iyi…



* * *

Başkan Anastasiadis epeyce köşeye sıkıştı.

İddialar o yönde ki, başkanın eski avukatlık ofisi bu işlere aracılık yapmış.

Kamboçyalılar dahil!



* * *

Avrupa’dan torpilli Kıbrıs pasaportları 12.5 milyon Euro yatırım karşılığında pazarlanıyor.

Adanın güneyi bir Suudi şeyhi konuşuyor.

Anastasiadis’in jetini kullandığı Suudi Arabistan Şeyhi Abdulrahman Mahfouz bu!..

O’nun da ismi pasaport skandalına karışanlardan biri…

Hani derler “dini imanı yok.”

* * *

Ne büyük ironi değil mi?

Adanın kuzeyinde, devlet kayıtlarında “tek kuruş” yatırımı bulunmayan adam “KKTC yurttaşlığı” alıyor, kontenjandan…

İlk yatırımı da vekillikten oluyor.

Sonra bir de “asker kaçağı” çıkıyor, ahaliye “milliyetçilik” dersi verirken…

* * *

Biri 12.5 milyon Euro’ya satıyor pasaportunu…

Diğeri oy uğruna!

Farkı bu…

O yanda “tüccarlık” var, bu yanda “itaat.”



* * *

Şimdi yeni “yurttaşlık yasası”nı bekliyoruz.

Bu yasa, eskiden Türkiye’den gelenleri ilgilendirirdi, doğrudan…

Koşullar değişti.

Şimdi Pakistan’dan gelenleri de bağlıyor.

Bangladeşli ya da Türkmen kardeşleri de…



* * *

Mesele “planlama” üzerinden konuşulmuyor tabii.

Yurttaş değil yalnızca…

İşçi de önemli, öğrenci de…

Senin eğer çocuklara eğitim verecek okulun yoksa, sağlık hizmeti için acil servislerin dolup taşmışsa, yollar sığmıyorsa araçları, kanalizasyon sistemi çökmüşse ve bu ülkenin daha fazla bir nüfusu hazmetmeyeceği halen görülmüyorsa…



* * *



Niye söyleniyorum, boşu boşuna…

Ne de olsa kararı “şeyhler” verecek (!)