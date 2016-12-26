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"Kararı bekmekteyiz"

"Kararı bekmekteyiz"

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Yönetim Kurulu, yazılı bir basın açıklaması yayınlayarak sağlıkta ikinci iş davasının kararını beklediklerini ifade etti.

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Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Yönetim Kurulu, yazılı bir basın açıklaması yayınlayarak sağlıkta ikinci iş davasının kararını beklediklerini ifade etti. Birlikten yapılan yazılı açıklama şu şekilde;

"Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Yönetim Kurulu olarak, kamu hekimlerinin  Anayasa aykırı olarak  ikinci iş yapmalarına göz yumdukları gerekçesi ile Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı'na karşı başlatmış olduğumuz ve 2 yıldır süren hukuk mücadelemizin bugün son duruşması yapılmıştır. Karar günü beklenmektedir.

Halkımızın hak ettiği sağlık sistemine kavuşabilmesi adına, ülkemizin mevcut kanunlarına uyulması adına önemli sonuçlar doğurmasını beklediğimiz bu süreçte, hukukun üstünlüğüne inanan Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Yönetim Kurulu olarak, bizleri bu yolda hiçbir zaman yalnız bırakmayan  basın yayın organlarına,  üyelerimize ve halkımıza teşekkürü bir borç biliriz"

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