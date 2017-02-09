Didem MENTEŞ

Girne’de bir süre önce sahibi tarafından işkence gören Mira isimli köpeğin, hayvanseverler tarafından başlatılan mücadele sonucunda, işkence gördüğü evden Mahkeme emriyle alınmasına karar verildi.

Karar sonrası Mira’nın sahibi köpeği alıp ortadan kayboldu…

Hayvanseverler tarafından Mira’nın söz konusu evden alınarak, Sessiz Kullar Derneği’ne verilmesi için, sahibi A.K aleyhine açılan ara emri davası bugün karara bağlandı.

Mahkeme, köpeğin eziyet gördüğüne ve ikna olduğuna ve tehdit altında bulunduğuna bulgu yaparak, geçici süreliğine Veteriner Dairesi’nin kontrolüne verilmesini kararlaştırdı.

Mahkeme emri gereğince tebliğ memurları ve avukatlar, köpeğe almayı gittikleri zaman Mira’nın ve sahibi A.K.’nin ikametgahta olmadığı ve A.K.’nin şirketinde çalışanlar tarafından tehdit edildikleri öğrenildi. Polisin telefonda ulaşmaya çalıştığı A.K.’nin telefonları açmadığı ve nerede olduğunun bilinmediği bilgisi geldi. Yaşananlar üzerine hayvanseverler bugün saat 16:30’da Girne Polis Müdürlüğü önünde toplanarak, şok eyleme gitti. Eylem şuan sürüyor…

Sahibi köpeği aldı kaçtı

Mahkeme emri gereğince tebliğ memurları ve avukatlar, köpeğe almayı gittikleri zaman Mira’nın ve sahibi A.K.’nin ikametgahta olmadığı ve A.K.’nin şirketinde çalışanlar tarafından tehdit edildikleri öğrenildi. Polisin telefonda ulaşmaya çalıştığı A.K.’nin telefonları açmadığı ve nerede olduğunun bilinmediği bilgisi geldi. Yaşananlar üzerine hayvanseverler bugün saat 16:30 raddelerinde Girne Polis Müdürlüğü önünde toplanarak, şok eyleme gitti.

Neler olmuştu?

Hatırlanacağı üzere Girne’de Öğretmenler Evi bölgesindeki bir apartman dairesinin balkonunda, sahibi tarafından dövüldüğü görülen ve Altın Patiler Derneği tarafından korumaya alınan köpek, hayvansever Sevinç Tozduman tarafından sahiplenmesi ardından konu yargıya taşınmış, bu süreçte de Girne Belediyesi, Lefkoşa’da ikamet eden Tozduman’ın evine giderek köpeği alıp, işkence gördüğü eve geri vermişti. Bunun üzerine hayvanseverler Girne Kaza Mahkemesi’nde köpeğin sahibinden geri alınması için ara emri davası açmış, önceki gün görüşülen davada tanıkların dinlenmesi ardından, karara kalmıştı.