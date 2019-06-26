Devrim DEMİR

Girne’de 2017 yılında çalışanı B.S.’yi Çatalköy'deki evinde bayıltana kadar dövdükten sonra tecavüz ettiği iddiası ile şikayet üzerine tutuklanan ve bir buçuk yıldır hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde yargılanmayı bekleyen sanık T.M.’nin davasında sona gelindi.

T.M.’nin avukatı Yunsal İlhan geçtiğimiz hafta hitabını tamamlarken, Başsavcılık adına davayı yürüten Kıdemli Savcı Erdinç Akyener hitabını dün tamamladı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde başkanlığını Nüvit Gazi Hacı, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip Kır ve Yargıç Hazal Hacımulla huzurunda görüşülen dava dün karara kaldı.

Akyener: Sanık kendini kurtarmak için yalancı tanık buldu

Kıdemli Savcı Erdinç Akyener, sanık T.M.’nin yargılandığı davanın ‘ırza geçme’ olduğunu ve olayın 2017 yılı Ekim ayında yaşandığını anımsattı.

İddia makamının duruşma boyunca mahkemeye 11 tanık çıkardığını ifade eden Akyener, sanık T.M.’nin kendini kurtarmak için yalancı bir tanık bulduğunu, eski bir avukatı da bu işe alet ederek kendini aklamaya çalıştığını kaydetti.

Duruşma süresinde savunmanın tanığı olan ve sonrada ayartılan tanık olduğu ortaya çıkan H.D.’nin mahkemede girdiği yalancı işleri anlattığını dile getiren Akyener, sanığın yargıyı baltalamak için hareketler yaptığını savundu.

Karar 10 Eylül’de açıklanacak

Mahkeme başkanı Nüvit Gazi Hacı, tarafların hitaplarının tamamlandığını belirterek araya girecek adli yıl tatilini anımsattı.

Hacı, dava kararının 10 Eylül tarihinde açıklanacağını ifade ederek sanık T.M.’nin karar gününe kadar Merkezi Cezaevinde tutuklu kalmasına karar verdi.