Karaoğulları: Çocuklara başarı değil, sporun ruhu öğretilmeli

Serkan SOYALAN

Sporda çocukların motivasyonunu ve spora yönelim evresindeki davranışlarını ve bu davranışların nasıl karşılık bulmasını Psikolog Dudu Karaoğulları ile konuştuk.

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

23 Nisan 1996’da Lefkoşa’da doğdum. 2018 yılında Yakın Doğu Üniversitesi’nde Psikoloji bölümü lisansımı tamamladım. Şu an Yakın Doğu Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji bölümünde yüksek lisansa devam etmekteyim.

Spora yeni başlayan çocukların, sportif faaliyetlerdeki başarıları veya başarısızlıkları aile, izleyici ve toplum tarafından nasıl değerlendirilmeli?

Öncelikle spor günümüzde çok önemli bir yere sahip olmaktadır. Spor çocuklarda pek çok sosyal değerlerin oluşmasına yardım etmektedir. Sporun içerisinde çocuklar bir sosyalleşme içerisinde oldukları için psiko-sosyal açıdan bu durum gelişimlerini artırmalarına yardımcı olacaktır. Çocuklar üzerinde anne ve babaların ise çok önemli bir yeri bulunmaktadır. Çocukların ilk öğrenmeye başladıkları yer aile olmaktadır. Çocukların davranış şekilleri ise anne ve babanın davranış şekillerini yansıtmaktadır. Çocuk başarılı, başarısız olduğu zaman olumlu veya olumsuz bir tepki vererek anne ve babanın davranışını yansıtır. Özellikle anne ve babaların çocuklarının başarılı veya başarısız olduğu zamanlarda onlara örnek oluşturacak şekilde davranmaları gerekir. Çocuklar başarılı oldukları ya da olmadıkları zamanlarda da çocuklara aynı tepkiyi vermek çok önemlidir. Önemli olan çocuğunuzun sizin ona her daim koşulsuz bir sevgi verdiğinizi hissetmesi ve başarısız olduğu zaman da son ana kadar orada durduğu için onu takdir edebilmenizdir. Aksi takdirde çocuğu başarılı olduğu zaman takdir edip başarısız olduğu zaman ise takdir edemiyorsanız o çocuk öz güvensiz bir çocuk haline dönüşebilir. Aynı şekilde toplum da her daim başarılı veya başarısız durumlarda son ana kadar iyi yarıştığı için çocuğu takdir edebilmelidir.

Spor yapan çocuğa ailelerde doğru yaklaşım nasıl olmalıdır?

Çocuklara sadece kazanmanın değil o spor alanında bulunmanın önemini anlatmak çok önemlidir. Çocuk özellikle sporda kazandığı zaman çocuğu çok fazla övmekten kaçınmalısınız. Aksi halde o çocuk hep kazanmanın peşinde koşacaktır. Ve o sporun keyfinden ve faydasından yararlanamayacak. Doğru olan bir tutum ise her iki durumda da güzel bir şekilde takdir edebilmek.

Son yıllarda toplumda gözle görülen bir gerginlik var. Bunu nasıl yorumlayabilirsiniz?

Toplumda ekonomik anlamda bir gerginlik olduğunu görmekteyim. Ekonomik durum ise bireylerin ruhsal durumunu önemli ölçüde etkilemekte olduğunu söyleyebilirim. Düşük ekonomik durum ise belirsizliği ve stresi büyük ölçüde artırmaktadır.

Son olarak okuyucunuza ne söylemek isterseniz?

Son olarak Atatürk’ün söylediği bir sözle bitirmek istiyorum: “Spor, yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz. İdrak ve ahlak da bu işe yardım eder. Zeka ve kavrayışı kısa olan kuvvetliler, zeka kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetlilerle başa çıkamazlar. Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim”