Karaoğlanoğlu'nda "Temiz Havada Yürüyüş" eylemi

Yeşil Barış Hareketi’nden yapılan açıklamaya göre, etkinlik, Karaoğlanoğlu Balıkçı Barınağı ve devamındaki 15 dönümlük "Yeşil Alan" içerisinde yer alacak. Toplantı için tüm çevre dernekleri, inisiyatifler ve halk davet edildi.

Açıklamaya göre, eylemde, buraya dikilen fidanlar ziyaret edilecek ve 100 metrelik sahil şeridinin Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından “Otel yapılmak üzere” özel bir şirkete kiralanması protesto edilecek.