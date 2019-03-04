Karaoğlanoğlu’nda kazanan yok: 1-1

K-Pet Süper Lig’de rahat konumda bulunan iki ekibin mücadelesinde Merit Alsancak Yeşilova ile Çetinkaya kozlarını paylaştı. Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda yaşanan sıkıntı sebebiyle Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nın ev sahipliği yaptığı karşılaşma 1-1’lik eşitlikle noktalandı. Karşılaşmada Merit Alsancak Yeşilova Burak Koçar ile öne geçerken, Çetinkaya Herve Amani ile skora dengeyi getirdi. Merit Alsancak Yeşilova aldığı puanla 33 puana yükselirken, Çetinkaya 32 puana yükseldi. Ligde 21.haftada Merit Alsancak Yeşilova, Türk Ocağı’na konuk olurken, Çetinkaya da Lefke’yi konuk edecek.

STAT: Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı

HAKEMLER: H. Özkan*, C. Öksüzoğulları*, A. Akçınar*

MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA

İrfan Özbay*

Mustafa Salk**

Vakkas Kaynarca**

Mejdi Direniş*

Gilles Binya*

Memduh Sarıoğlu

(Dk.7 İlyas)*

Yasin Doğan**

Esin Sonay***

(Dk.84 Ulaş)

Hamiş Çakır**

(Dk.73 Billy)

Jean Makoun***

Burak Koçar***

TD: Toygar Davulcu

ÇETİNKAYA

Cenk Yılmaz***

Tunç Özgürgün***

Serkan Önet***

Batuhan Calban***

Çağdaş Arslan***

Doğukan Demirman*

(Dk.62 Mete Sağır)*

Ömer Gül*

(Dk.46 Samet)*

Behiç Kum*

(Dk.46 Burak)**

Hakan Karacaoğlu**

N. Ugochukwu*

Herve Amani***

TD: Derviş Kolcu

GOLLER: Dk. 31 Burak Koçar (Merit Alsancak Yeşilova) – Dk.69 Herve Amani (Çetinkaya)