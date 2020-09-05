Karaoğlanoğlu'nda ani ölüm

Karaoğlanoğlu sakinlerindne 40 yaşındaki Halil Yılmaz, kalmakta olduğu lojmanın park yerinde aracı içerisinde ölü olarak bulundu.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün meydana gelen olay sonrası Halil Yılmaz’ın yapılan dış muayenesinde vücudunda herhangi bir darp ve cebir izine rastlanılmadı. Yılmaz’ın ölüm sebebi yapılacak otopsisin ardından belli olacak. Soruşturma devam ediyor.

GİRNE VE MAĞUSA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Girne’de, I.O.A.’nın (E-25) kullanımında bulunan araçta ve kalmakta olduğu ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

Mağusa’da, K.A.A.N.’nın (E-21) kalmakta olduğu ikametgahta ise Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 5,5 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet öğütücü ve bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

GÜMRÜKSÜZ MAL TASARRUFU

Polis, 43 yaşındaki B.G.’nin Güney Kıbrıs'tan aldığı aracı, gümrüğe beyan etmeden Beyarmudu geçiş noktasından kuzeye getirdiği ve söz konusu aracı Güzelyurt’ta faaliyet gösteren “Şimşek Hurda” isimli işyerine 3 bin TL karşılığında sattığının tespit edildiğini kaydetti.

Yürütülen ileri soruşturmada, söz konusu aracın kanunsuz olarak satışını gizlemek maksadıyla E.Ö.(E-51) tarafından, aracın Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir garajda tamirde olduğunu göstermek maksadıyla sahte olarak düzenlenen evrakın B.G. Kermiya geçiş noktasında görevli gümrük memuruna vermek suretiyle tedavüle sürüldüğü de tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

DAĞYOLU’NDA EV YANGINI

Dağyolu’nda Burak Engin’e ait tadilat aşamasında olan boş evde henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın sonucu ikametgahın ahşaptan mamul 30 metrekarelik tavanı tamamen yandı.

Evin bitişiğinde bulunan Kadriye Eryener’e ait ikametgahın ahşaptan mamul 4 metrekarelik tavanı da yanarak, evin duvarları ve içersindeki eşyalar ise islenmek suretiyle hasara uğradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, soruşturma devam ediyor.