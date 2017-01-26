Karaoğlanoğlu Stadı hazır

Eren ŞİŞİK

YENİDÜZEN, efsane Kıbrıslı Türk sporcu Mete Adanır’ın adının yaşatıldığı ilk stat olan Karaoğlanoğlu Stadı’nın son durumunu inceledi. Bir süredir yapımı devam eden ve Girne’deki özellikle antrenman sahası problemini çözmesi planlanan Girne Karaoğlanoğlu Mete Adanır Stadı’nın yapımı büyük ölçüde tamamlandı. Saha zemini bilinen sentetik zeminlerin dışında yapılırken, geçtiğimiz günlerde kontrol amaçlı gelen FIFA yetkilileri de sahaya onay verdi.

Adada ilk kez kullanılan granül

Geçtiğimiz yıllarda ülkemizde yapılan Gönyeli, Maraş, Balıkesir ve Tatlısu sahalarının aksine plastik granülün kullanılmadığı Karaoğlanoğlu Stadı’nda Hindistan cevizi kabuğu rendesinden yapılan toprak rengi bir madde kullanıldı. Söz konusu maddenin özellikle sıcak ülkelerde tercih edildiği öğrenilirken, maliyetinin granüle göre daha yüksek olduğu ancak söz konusu maddenin granüllü sentetik saha kadar sulamaya gerek duyulmadığı öğrenildi.

FIFA’dan zemine onay

Yetkililerden alınan bilgiye göre geçtiğimiz günlerde FIFA’dan gelen uzmanlar saha içerisinde top sektirme ve top sürme gibi çalışmaları yapıp sahanın zeminine onay verdi. Sahanın şu an için maç oynamaya hazır olduğu öğrenilirken, çevre düzenlemesi de büyük ölçüde tamamlandı. Tosunoğlu Group tarafından yapımı üstlenilen sahada tribün inşaatı da tamamlandı. Bunun yanında Girne Belediyesi’nin soyunma odaları ve yürüyüş parkuru için çalışma başlattığı ve bölgeye spor tesisi kazandırılması için bu konuda görüşmelere başladığı öğrenildi.

Mete Adanır’ın adı Karaoğlanoğlu’nda yaşayacak

Karaoğlanoğlu Stadı, Kıbrıs Türk sporunun sembol isimleri arasında yer alan ve Samsunspor’da oynadığı dönemde Malatyaspor deplasmanına giderken, takım otobüsüyle kaza geçirerek yaşamını yitiren Mete Adanır adına yapıldı. Geçtiğimiz günlerde 28.ölüm yıldönümünde anılan Mete Adanır’ın isminin statta kalmaya devam edeceği öğrenilirken, stadın açılışına Adanır’ın ailesinin de katılması bekleniyor. Stadın açılış tarihi önümüzdeki günlerde açıklanacak.